Argentino de Velocidad: los mendocinos van por la gloria

El Campeonato Argentino de Velocidad 2026 tendrá su definición este fin de semana en el Circuito San Juan Villicum, donde los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez buscarán quedarse con el título de la categoría GP3 Experto. Los representantes del Aero Racing – Presto Prenda llegan con posibilidades matemáticas de consagrarse, aunque deberán superar una competencia que promete ser muy ajustada.

La séptima y última fecha de la temporada se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, con los principales protagonistas separados por pocos puntos. Villalobos defenderá el liderazgo del campeonato, mientras que Márquez intentará aprovechar su buen rendimiento en Termas de Río Hondo para dar el golpe en San Juan.

Villalobos llega como líder y Márquez mantiene la ilusión

Mariano Villalobos afrontará la definición desde lo más alto de la clasificación general, con 97 puntos, apenas cuatro unidades por delante de José María Plaja. Por su parte, Federico Márquez ocupa el tercer puesto con 80 puntos, y todavía conserva posibilidades de alcanzar la corona.

La última presentación en Termas de Río Hondo dejó sensaciones positivas para los integrantes del equipo mendocino. Márquez consiguió un segundo puesto, a solamente 657 milésimas del ganador Ariel Gabarini, mientras que Villalobos terminó cuarto y logró conservar el primer lugar del campeonato.

El resultado también permitió que Plaja recortara diferencias y dejara abierta la definición. De esta manera, la pelea por el campeonato argentino tendrá a tres pilotos como principales candidatos, con dos mendocinos que buscarán cerrar de la mejor manera una temporada de protagonismo nacional.

Así comienza la última jornada

1° Mariano Villalobos: 97 puntos.

2° José María Plaja: 93 puntos.

3° Federico Márquez: 80 puntos.

4° Ariel Gabarini: 70 puntos.

Los números reflejan la importancia de la última presentación. Villalobos depende de su rendimiento para sostener el liderazgo, mientras que Márquez necesita una combinación favorable de resultados para intentar alcanzar el título.