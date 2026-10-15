Argentino de Motocross: Pipío Fernández ganó en La Rioja y quedó a un paso del título

El mendocino Gabriel “Pipío” Fernández completó un fin de semana perfecto en el Campeonato Argentino de Motocross 2026, que disputó su séptima y penúltima fecha el 10 y 11 de octubre en La Olla de Chilecito, La Rioja. Con pole y triunfo en las dos mangas de MX3, fortaleció su liderazgo antes de la definición.

El piloto oriundo de Guaymallén impuso su ritmo desde la clasificación del sábado y sostuvo ese dominio en las carreras del domingo. Sumó los 40 puntos en juego, con 20 unidades en cada manga, y encabezó la clasificación general por delante de Javier Yoffe y Gastón Senatore, quienes finalizaron con 32 puntos cada uno.

La satisfacción quedó reflejada en sus declaraciones. “Hice la pole el sábado en la clasificación y gané las dos finales”, contó Fernández. Después del tercer puesto conseguido en Río Colorado, cerró una presentación con motivos para irse conforme de La Rioja: fue el más rápido y consiguió el máximo puntaje en una fecha clave.

Un circuito que le recordó a Barrancas y la definición en la mira

Pipío también destacó las características del escenario riojano. “Tremendo circuito. Uno de los mejores de la Argentina”, expresó sobre La Olla. Al describir el terreno, encontró una referencia mendocina: “Tipo Barrancas, Maipú”, una comparación que acompañó su entusiasmo por el trazado donde dominó durante todo el fin de semana.

Con ese resultado, Fernández tiene por delante el desafío de llegar en las mejores condiciones a la última fecha y sostener el rendimiento mostrado en Chilecito. Su actuación alimenta las expectativas para el cierre: la velocidad en clasificación y la contundencia en ambas mangas le permitieron fortalecer sus posibilidades de conquistar la corona.

Cómo quedó el campeonato y cuándo se define el título

Fernández llegó a La Rioja con 219 puntos y elevó su cuenta a 259, mientras que Javier Yoffe acumula 230. Así, afrontará el cierre con 29 unidades de ventaja. El coronación se disputará el 14 y 15 de noviembre en Victorica, La Pampa, tras la modificación de la fecha, y allí buscará transformar su liderazgo en el título argentino de MX3.

La participación mendocina también contó con Agustín Gollano, séptimo en MX2 con 20 puntos, y Luciano Righi, décimo en MX1 con 11 unidades. El piloto de Luján de Cuyo sumó en la primera manga, pero no registró puntos en la segunda, en una jornada con resultados más modestos para ambos.