Argentina y una nueva polémica en la ONU: votó en contra de definir a la esclavitud como “el crimen más grave de la humanidad”

La Argentina presidida por Javier Milei volvió a dar este miércoles una muestra de su posicionamiento geopolítico, cuando en la Asamblea General de la ONU votó en contra de una resolución que califica a la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. Esta postura coincide con la de Estados Unidos e Israel, siendo las únicas tres naciones en expresarse de manera negativa.

En ese sentido, cabe resaltar que la votación registró 123 países a favor, 52 abstenciones -principalmente de naciones europeas- y los tres rechazos antes mencionados.

El presidente Javier Milei en la ONU (Imagen ilustrativa).

El texto fue impulsado por una coalición de países africanos, caribeños y latinoamericanos, con respaldo de Ghana, y plantea que la esclavitud de africanos constituyó una violación del derecho internacional que no prescribe, cuyas consecuencias aún impactan en millones de personas.

La resolución también sostiene que se trató de “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”, al tiempo que remarca su magnitud, duración, carácter sistémico y efectos persistentes en estructuras sociales y económicas a nivel global.

Por otro lado, el documento propone reforzar la cooperación internacional en materia de educación, investigación y conmemoración sobre la esclavitud y sus secuelas.

En cuanto a la postura de Estados Unidos, el funcionario Dan Negrea cuestionó la iniciativa al considerarla “problemática en numerosos aspectos”, y argumentó que el país norteamericano no reconoce un derecho legal a reparaciones por hechos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. Pese a esto, Dan Negrea ratificó la condena de su país a la trata transatlántica.

Cabe recordar que no es la primera vez que Argentina adopta posicionamientos controversiales en la ONU durante la gestión de Javier Milei: a fines de 2025 se ausentó en una votación sobre la protección del personal humanitario, se abstuvo en una resolución que solicitaba el retorno de las Alturas del Golán a Siria y votó en contra del informe anual de la Corte Penal Internacional, por citar algunos casos.