Argentina Week: Milei busca inversiones en Nueva York y convocó a diez gobernadores: qué pasa con Cornejo

El presidente Javier Milei viajará a Nueva York para participar de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a referentes del mundo financiero y empresarial. La apuesta oficial es clara: atraer inversiones, fortalecer el respaldo internacional y exhibir apoyo político con la presencia de gobernadores.

La puesta en escena no será solo económica. La Casa Rosada cursó invitaciones a diez gobernadores —entre ellos Alfredo Cornejo, Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Sáenz (Salta)— con el objetivo de mostrar que el plan de gestión cuenta con respaldo federal tras el apoyo de aliados en el Congreso.

El evento se desarrollará en sedes emblemáticas como el JPMorgan Chase y el Bank of America, entre el 9 y el 11 de marzo. Milei será el orador central el martes 10 por la mañana, luego de una introducción de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. En esa misma jornada expondrá el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, bajo el eje “Argentina y Estados Unidos: desbloqueando la inversión estratégica”.

Alfredo Cornejo fue invitado por Milei a participar de la Argentina Week en Nueva York.

La agenda incluye también la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien compartirá un panel con el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, para abordar el escenario de mercado de capitales y la estabilidad macroeconómica. A su vez, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tendrá un rol destacado en las actividades de cierre.

Los otros gobernadores invitados son Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

El tema de mayor importancia para el Gobierno

Uno de los ejes centrales será la promoción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), considerado por el Gobierno como herramienta clave para proyectos de gran escala. En el encuentro participarán ejecutivos de compañías como Chevron, YPF, Mercado Libre y Globant, entre otras.

Además del componente económico, la gira busca reforzar el alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia comercial y geopolítica. En el entorno libertario sostienen que la Argentina atraviesa una etapa de reinserción internacional y que la presencia en Wall Street es clave para consolidar confianza.

Con el foco puesto en la atracción de capitales y la construcción de consensos políticos, Milei intentará mostrar en Nueva York una imagen de estabilidad y respaldo que trascienda las fronteras y apunte directamente a los mercados globales.