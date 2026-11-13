Argentina volvió a encarecerse en dólares: cuánto cuesta vivir en el país frente a sus vecinos

Argentina volvió a encarecerse en dólares durante agosto, después de dos meses consecutivos de bajas. Sin embargo, el incremento fue menor al registrado en otros países latinoamericanos, por lo que el país terminó siendo relativamente más barato frente al promedio regional.

Así lo reveló el último Índice Mensual de Precios Relativos elaborado por la Fundación Fundar, que analiza la evolución del costo de vida argentino en comparación con otras economías.

Según el relevamiento, los precios en Argentina aumentaron un 0,7% medidos en dólares durante agosto, como consecuencia de una inflación en pesos del 1,7% y una suba del tipo de cambio oficial del 1%.

En contraste, el promedio de América Latina registró un encarecimiento del 1% en dólares, impulsado principalmente por la apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile.

De esta manera, Argentina se abarató un 0,3% en términos relativos y quedó con un nivel general de precios 1,7% inferior al promedio latinoamericano.

¿Argentina es cara o barata frente a sus vecinos?

La comparación internacional muestra diferencias importantes según el país y el tipo de consumo.

Argentina mantiene precios inferiores a los de Uruguay, Costa Rica y México, pero resulta más cara que Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador. Frente a Chile, las diferencias son reducidas.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se analizan determinados productos y servicios.

El informe advierte que Argentina tiene los restaurantes y la indumentaria más caros de América Latina, con precios que superan el promedio regional en un 51% y un 34%, respectivamente.

Las comunicaciones también presentan valores elevados, un 40% superiores al promedio latinoamericano. A estos sectores se suman recreación y equipamiento del hogar.

En cambio, alimentos, educación, vivienda y servicios, y salud presentan precios relativamente más bajos que los de otros países de la región.

Cuánto se encareció Argentina desde que asumió Javier Milei

Más allá de la mejora relativa registrada durante agosto, la evolución de los últimos años muestra un aumento considerable del costo de vida medido en moneda estadounidense.

De acuerdo con Fundar, Argentina es actualmente un 75,6% más cara en dólares que en enero de 2021.

Si la comparación se realiza desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el encarecimiento acumulado alcanza el 3%.

Además, los datos de septiembre anticipan que la tendencia podría continuar: la inflación fue del 1,9%, mientras que el dólar oficial aumentó apenas un 0,9%, lo que implicó una nueva suba de los precios argentinos medidos en dólares.

El resultado deja una paradoja económica: Argentina puede abaratarse frente a sus vecinos sin que los precios locales bajen. Esto ocurre cuando los productos y servicios aumentan menos en dólares que en otros países.

Por eso, una mejora en la comparación internacional no significa necesariamente un alivio para el bolsillo de los argentinos, cuyo poder adquisitivo depende también de la evolución de sus ingresos.