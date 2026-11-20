Argentina tiene el gasoil más caro entre seis países de la región, según un relevamiento de la consultora Economía y Energía. A comienzos de noviembre, el litro alcanzó los US$ 1,59, superando los valores registrados en Uruguay, Chile, Paraguay, México y Brasil.

El informe también reveló que el gasoil acumuló un incremento del 42,7% en los últimos doce meses, mientras que la nafta registró una suba del 34,1%.

Los datos se conocen en medio de la política de contención de precios que YPF implementó desde abril para amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo.

Cuánto cuesta el gasoil en Argentina y los países vecinos

La comparación internacional muestra que Argentina encabeza el ranking de precios del gasoil, con diferencias respecto de los principales países de la región.

Según el relevamiento, los valores por litro son:

Argentina: US$ 1,59.

US$ 1,59. Uruguay: US$ 1,55.

US$ 1,55. Chile y Paraguay: US$ 1,51.

US$ 1,51. México: US$ 1,44.

US$ 1,44. Brasil: US$ 1,33.

La situación resulta especialmente relevante para sectores como el transporte de cargas, la producción agropecuaria y la logística, donde el gasoil representa uno de los principales costos operativos.

En provincias como Mendoza, su encarecimiento también puede repercutir en las actividades productivas y en el traslado de mercaderías, con posibles efectos sobre los precios finales.

Qué pasa con el precio de la nafta

A diferencia del gasoil, Argentina se ubica en una posición intermedia en el ranking regional de precios de la nafta, con un valor de US$ 1,43 por litro.

Uruguay encabeza la comparación con US$ 2,24, seguido por Chile (US$ 1,55) y México (US$ 1,52). Por debajo de Argentina aparecen Brasil (US$ 1,25) y Paraguay (US$ 1,21).

Sin embargo, el precio de la nafta en el mercado argentino acumuló un incremento del 34,1% interanual, según los datos de la consultora.

El mecanismo de YPF que busca contener los aumentos

Desde abril, YPF aplica un sistema denominado buffer de precios, que busca evitar que las variaciones del petróleo internacional se trasladen inmediatamente a los surtidores.

El mecanismo permite amortiguar parte de los incrementos del crudo, aunque no implica un congelamiento permanente de los combustibles.

La medida surgió en un contexto de fuerte volatilidad internacional, impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

Pese a esta estrategia, los combustibles continúan acumulando aumentos interanuales significativos, mientras Argentina mantiene el gasoil más caro entre los países analizados.