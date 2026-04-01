Argentina se floreó ante Zambia en La Bombonera y ya piensa en el Mundial

El Seleccionado argentino se despidió de territorio nacional con una abultada victoria ante Zambia. Lejos de la pálida imagen entregada en el duelo previo ante Mauritania, los dirigidos por Lionel Scaloni salieron a La Bombonera a imponer condiciones de entrada para despejar todo tipo de dudas y acallar las críticas. Y esto se reflejó en el marcador final: 5 a 0 y a otra cosa.

En lo que posiblemente haya sido el último partido de la Selección en Argentina antes del Mundial, la Albiceleste se floreó ante un rival que no puso nada de resistencia y que fue ampliamente superado de principio a fin.

En el primer tiempo, la Selección golpeó en los momentos justos

El primer grito llegaría bien temprano. Más precisamente a los 4′, cuando Julián Álvarez finalizó una gran jugada colectiva. De ahí en más, todo fue un recital.

🔥 ¡GOOOL de Argentina! A los 4 minutos aparece Julián Álvarez para abrir el marcador 🇦🇷⚽



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Para el segundo grito hubo que esperar hasta casi el final de la primera mitad. Cuando el reloj ya casi marcaba que los equipos se debían ir a los vestuarios, apareció Lionel Messi para asociarse dentro del área con Alexis Mac Allister y decretar el 2 a 0 con un remate cruzado.

¡GOOOL de Argentina! ⭐ Lionel Messi marca el segundo en su despedida 🇦🇷⚽



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Un segundo tiempo de dominio absoluto

El complemento, como suele decirse vulgarmente, “estuvo de más”. Con un rival sin la capacidad de inquietar a la campeona del mundo, la única incógnita que presentaba el partido era intentar dilucidar cuántos goles convertiría Argentina.

En ese contexto, el tercer gol llegaría rápido. A los 50′ la Albiceleste tendría un penal a favor para ampliar el marcador. Para sorpresa de propios y extraños, el Diez le cedería la ejecución a Nicolás Otamendi, quien anunció que el mundial será su última competencia con el seleccionado. Ovacionado por todo el estadio, el defensor anotó con maestría el 3 a 0. Noche redonda en la Bombonera: anotaron los dos emblemas que posiblemente se hayan vestido por última vez la camiseta nacional ante el público argentino.

Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja 🇦🇷⚽



Argentina 🇦🇷 3 – Zambia 🇿🇲 0



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El cuarto gol llegaría sin la necesidad de que un jugador argentino rematara al arco. En lo que pretendía ser una pared entre Thiago Almada y el ingresado Valentín Barco, un defensor de Zambia intentó interrumpir la secuencia de pases y anotó en su propia puerta.

¡GOOOL de Argentina! ⚽ Llega el cuarto tras un gol en contra 🇦🇷🔥



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Con el resultado ya totalmente liquidado, sobre el final hubo tiempo para que Barco, que estaba haciendo su debut anote el quinto gol con el que prácticamente finalizó el encuentro.

¡Goleada y fiesta total ante Zambia! 🔥 En los últimos minutos aparece Barco para meter el quinto 🇦🇷



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¿Último tango de Messi y Otamendi en el país?

La noche estuvo marcada por la emoción que representaba la posibilidad de que se haya tratado del último partido de Lionel Messi y Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección en territorio nacional.

Si bien todavía no está confirmado el cronograma que le espera a Argentina en la previa del Mundial, el apretado calendario hace que se complicado que se dispute algún juego más en el país antes del inicio de la cita máxima de selecciones. Sin embargo, con la conducción de AFA siempre hay que poner puntos suspensivos y dejar la puerta abierta.