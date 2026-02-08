Argentina quedó eliminada de la Copa Davis tras caer ante Corea del Sur

La Selección Argentina de tenis no pudo avanzar en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis y fue eliminada en su visita a Corea del Sur, tras caer por 3-2 en la serie disputada en la ciudad de Busan. El equipo dirigido por Javier Frana estuvo cerca de la clasificación, pero dos derrotas consecutivas en singles terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto local.

El dobles, el punto más alto

El momento destacado para el conjunto albiceleste llegó en el partido de dobles. Guido Andreozzi y Federico Gómez, ambos debutantes en la competencia, vencieron con autoridad a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Con ese triunfo, Argentina se puso 2-1 arriba en la serie y alimentó la ilusión de avanzar.

Andreozzi y Gómez se convirtieron así en los jugadores número 94 y 95 en representar al país en Copa Davis, con una actuación sólida que se resolvió en poco más de una hora y veinte minutos.

Lo que viene para Argentina

Tras la eliminación, Argentina deberá disputar en septiembre el repechaje del Grupo Mundial I, con el objetivo de mantenerse con posibilidades de regresar a los Qualifiers en 2027. Entre los posibles rivales aparecen selecciones como Finlandia, Suiza, China, Nueva Zelanda, Polonia y Paraguay, entre otras. El sorteo definirá el próximo desafío del equipo nacional.