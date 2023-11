Argentina, no lo entenderías: la odisea de los giles y los giles que no quieren votar

Vivir en Argentina en los últimos años se transformó en una carrera de obstáculos. Cada mañana, los ciudadanos se levantan y no saben con qué problema nuevo se encontrarán y qué nuevo aumento tendrán que afrontar y todo siempre con el mismo sueldo.

En medio del caos que reina en las estaciones de servicio por el faltante de combustible con interminables filas, este miércoles los mendocinos para colmo se desayunaron el aumento de la nafta y de las consultas médicas.

Ni que hablar de la inflación, la inseguridad, el faltante de mercadería en los supermercados, la falta de insumos médicos, clave para la supervivencia de cualquier ser humano, la burocracia reinante hasta para el mínimo trámite y los vivos de siempre tratando de sacar alguna tajada de los problemas ajenos. Mientras que los giles de siempre siguen laburando, pagando impuestos y haciendo malabares para poder llegar a fin de mes.

Lo cierto es que el panorama con los distintos gobiernos no cambió, los escenarios siempre son los mismos y la historia se repite día a día.

Los argentinos estamos cansados, indignados, desesperanzados. Pasan los años, pasan los gobiernos y la única alegría certera que tuvo el país fue el campeonato mundial de la mano de Lionel Messi, el único que le supo sacar una sonrisa al país desde lo profundo del corazón. Pero no podemos vivir del pasado o de una alegría futbolera.

Muchos odian este gobierno, sin embargo, el ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los principales responsables de esta debacle económica de los últimos tiempos, se impuso y se alzó con los votos para llegar al balotaje contra el libertario Javier Milei. Argentina, no lo entenderías.

Otros creen que Milei es un loco, pero apuntan al mal menor. Pero en el fondo todos saben que cualquier candidato la tiene más que difícil en una Argentina diseñada para sufrir y enfrentar problemas que para disfrutar de una vida plena trabajando y comiendo asado.

Se escucha por la calle que muchos están disgustados con la segunda vuelta y han decidido no ir a votar. En medio de esta crisis no ir a votar es un acto de irresponsabilidad enorme. Los que no vayan a las urnas después no tendrán derecho a queja, tendrán que convivir con lo que nos toque y lo que nos toque una vez más será responsabilidad de todos.