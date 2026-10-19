Argentina logró un récord de exportaciones en septiembre: qué sectores impulsaron la suba

Argentina exportó bienes por US$10.036 millones en septiembre, un monto que superó por primera vez la barrera de los US$10.000 millones en un solo mes, según los datos difundidos este lunes por el ministro de de la Nación, Luis Caputo. Este resultado representó un incremento del 23,5% frente a septiembre del año pasado y coincidió con un superávit comercial de US$2.976 millones.

El avance alcanzó a los cuatro grandes rubros de exportación, aunque con diferencias marcadas. “Combustibles y Energía” lideró ampliamente las subas, mientras que las “Manufacturas industriales” lograron su mejor registro desde noviembre de 2012.

Combustibles y energía, a la cabeza del crecimiento

Las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 89,1% interanual y marcaron el mayor nivel histórico para septiembre. Cabe resaltar que esa cifra marcó que el crecimiento fue muy superior al de los demás sectores.

Las manufacturas de origen industrial avanzaron 17,5%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario subieron 16,8%. En tanto, los productos primarios registraron un incremento interanual del 9,2%.

Así, todos los grandes rubros aportaron al resultado positivo de septiembre, con el sector energético como principal motor del crecimiento.

Además del desempeño de la energía, hay que resaltar que las manufacturas de origen industrial alcanzaron en septiembre su mayor nivel de exportaciones desde noviembre de 2012.

Las exportaciones también crecieron frente a agosto

El aumento también se observó en la comparación mensual. En términos desestacionalizados, las exportaciones subieron 8,6% respecto de agosto, mientras que el indicador de tendencia-ciclo avanzó 0,6%.

Son dos mediciones distintas: la serie desestacionalizada busca descontar las variaciones habituales de cada época del año, mientras que la tendencia-ciclo permite observar la dirección subyacente de la actividad.

Superávit comercial de US$2.976 millones

En paralelo, el intercambio comercial cerró septiembre con un saldo favorable de US$2.976 millones, de acuerdo con la información difundida por Caputo. Esto significa que las exportaciones superaron a las importaciones durante el mes.

La publicación del ministro no incluyó detalles sobre la evolución de las compras externas ni sobre cuánto aportaron al resultado final, por lo que el dato del superávit no permite, por sí solo, determinar qué ocurrió con las importaciones.