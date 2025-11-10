Argentina logra su menor riesgo país en 10 meses: qué factores explican la caída

El Riesgo País argentino cayó a 596 puntos, el nivel más bajo desde enero de este año, impulsado por una fuerte valorización de los bonos soberanos y señales de confianza en el rumbo económico del Gobierno. El descenso del indicador elaborado por JP Morgan refleja el optimismo de los mercados ante las nuevas medidas financieras y la expectativa por un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Desde el triunfo electoral de Javier Milei, los títulos públicos argentinos mantienen una tendencia alcista sostenida, que se profundizó tras el anuncio del plan de recompra de bonos impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. En su reciente visita a Estados Unidos, Caputo ratificó que el Gobierno avanzará con la recompra de deuda soberana, una estrategia que busca fortalecer la confianza inversora y reducir la exposición financiera del Estado.

En el inicio de la rueda de este lunes, los bonos AL35 y GD35 subieron hasta 1,4%, mientras que el MERVAL de la Bolsa de Comercio avanzó 2,8%, con fuerte impulso del sector bancario.

A la par, el anuncio de un acuerdo comercial inminente con Estados Unidos reforzó las expectativas de mayor estabilidad y apertura económica, lo que también impactó en la percepción del riesgo argentino.

El Riesgo País había alcanzado su valor más bajo del año el 14 de enero, con 579 puntos. Su nuevo descenso consolida una tendencia positiva en los indicadores financieros, sostenida por la recuperación de los activos argentinos y la mejora en la confianza internacional hacia el país.

Aunque los ADRs de empresas argentinas en Wall Street registraron leves caídas en el arranque de la jornada, los analistas coinciden en que el panorama general sigue mostrando optimismo entre los inversores ante la continuidad del plan económico oficial.