Argentina encabeza el relevamiento internacional sobre carga impositiva aplicada a los préstamos personales, con un esquema que combina cuatro tributos directos sobre el financiamiento. El informe, elaborado por BDO Argentina para la organización Lógica, analizó la situación de 30 países que representan el 84% del PBI mundial y determinó que los impuestos encarecen un 39% el costo financiero de los créditos personales en el país. En términos concretos, por cada $1.400 que paga un deudor en intereses y costos asociados, $390 corresponden a tributos.

La carga fiscal está compuesta por el IVA, que representa $240; Ingresos Brutos, con $100; y tasas municipales, que suman $50 por cada $1.400 abonados. A estos conceptos se agrega el Impuesto de Sellos, que grava el capital total del préstamo al momento de firmar el contrato. Según el relevamiento, Argentina es el único de los 30 países analizados que aplica simultáneamente los cuatro gravámenes. Además, ocupa el primer lugar en impuestos de Sellos y tasas municipales, y el segundo en IVA e Ingresos Brutos. El 69% de la recaudación sobre los intereses queda en manos de provincias y municipios.

En la comparación internacional, Turquía aparece en segundo lugar, con una carga fiscal del 30%, mientras que Uruguay registra un 22%. En contraste, 20 de los países estudiados, entre ellos Estados Unidos y Alemania, no aplican impuestos sobre los intereses de los préstamos personales. Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, señaló que la superposición de tributos constituye una particularidad del sistema local y advirtió que, mientras en otros mercados se busca facilitar el financiamiento, en Argentina la estructura impositiva lo encarece.

Por su parte, Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, sostuvo en Noticias Argentinas que la presión tributaria dificulta el acceso al crédito bancario y comparó la situación argentina con la de Chile, donde —según indicó— existen nueve veces más préstamos a particulares. El dirigente atribuyó esa diferencia principalmente a la carga impositiva y advirtió sobre sus consecuencias en el consumo y la economía cotidiana, desde la compra de un vehículo hasta la posibilidad de realizar ampliaciones en una vivienda. Frente a este escenario, reclamó una reducción sustancial de los impuestos para favorecer el financiamiento de las familias.