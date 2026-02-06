Argentina le pagó un vencimiento al FMI y las reservas del Banco Central cayeron por debajo de los US$45.000 millones

Argentina le pagó u$s823 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales corresponden a un vencimiento de deuda del programa de Facilidades Extendidas vigente con el organismo internacional.

Para hacer frente a dicho compromiso, el Tesoro había adquirido el pasado 29 de enero Derechos Especiales de Giro (DEG) por u$s808 millones a Estados Unidos.

Cabe resaltar que, como consecuencia del pago, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron por debajo de los US$45.000 millones.

Sin embargo, para amortiguar la merma en las reservas internacionales, el BCRA informó que durante este jueves se registraron compras netas por u$s126 millones en el mercado oficial de cambios, el monto más alto de las últimas casi tres semanas.

Hay que destacar que el pago al FMI coincidió con el arribo a Buenos Aires de una misión técnica del propio organismo, que inició reuniones con funcionarios del Gobierno para avanzar en la segunda revisión del acuerdo firmado el año pasado.

En este contexto, en el mercado cambiario el dólar mayorista cerró a $1.442, mientras que el dólar blue finalizó en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) cerró a $1.501,46, con una brecha del 4,1% respecto del tipo de cambio oficial, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.460,80, con una diferencia del 1,3%.

A su vez, el dólar tarjeta o turista cotizó a $1.898. Finalmente, el dólar cripto o dólar Bitcoin operó en torno a los $1.503,53.