Argentina le ganó a Túnez y se metió en los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina de Diego Placente superó 1-0 a Túnez con gol de Facundo Jainikoski y se metió en la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de Qatar.

El equipo juvenil de la Albiceleste ahora deberá completar el grupo en la última fecha con Fiyi que fue goleado por los africanos y por los belgas a quienes la albiceleste superó en la primera fecha.

En un primer tiempo dominado ampliamente por la Albiceleste, las chances de gol no tardaron en aparecer, aunque el arquero Slim Bouaskar fue figura para mantener su arco en cero.

En el complemento llegó el desahogo: a los 21 minutos, Jainikoski rompió la paridad con una gran acción individual iniciada desde mitad de cancha, tras una precisa descarga de De Martis. El delantero encaró y remató cruzado y al ras, dejando sin opciones al guardameta africano.

Con dos triunfos en dos presentaciones, señala TyC, Argentina se perfila como uno de los animadores del certamen juvenil, y espera aprovechar el duelo ante Fiyi para cerrar la fase inicial en lo más alto de su grupo.