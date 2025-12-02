Argentina le ganó a Cuba en la clasificación al Mundial de básquet

La Selección argentina de básquet le ganó a su par cubano por 105 a 49 en el partido que disputaron este lunes en el estadio Obras Sanitarias, por la segunda fecha clasificatoria al Mundial de Qatar 2027.

Según se supo, el conjunto dirigido por Pablo Prigioni, que no había podido estar en la primera fecha por un problema de visado, fue muy superior a su rival, especialmente en el segundo tiempo, y cerró la primera ventana clasificatoria con una gran imagen, luego de no haber podido clasificar a la cita mundialista anterior.

Habiéndose impuesto a los propios cubanos como visitante en la primera fecha, por 80-68, la Selección argentina lidera el Grupo D, por delante de Uruguay, Panamá y los caribeños, con cuatro triunfos, al igual que los “Charrúas”, pero mayor diferencia de gol.

El partido

El primer cuarto no tuvo mucho nivel, de parte de ninguno de los dos bandos. Los primeros puntos fueron convertidos por Nicolás Brussino, con una penetración por derecha.

Argentina tuvo un buen comienzo con los rebotes ofensivos y los tiros exteriores de Brussino, que convirtió dos para darle ventaja al equipo nacional.

Por su lado, Cuba tuvo problemas durante todo el partido. Con la dura ausencia del base Karel Guzmán, su figura en el encuentro anterior, el peso ofensivo del conjunto centroamericano se vio muy afectado: no pudieron convertir en sus primeras ocho posesiones.

Comenzado el segundo cuarto, el equipo de Pablo Prigioni comenzó a mejorar y sacarle distancia a su rival. Fortaleciéndose con los ataques rápidos, beneficiado por la diferencia física, y las segundas oportunidades.

Además, una pésima conquista con los tiros exteriores, apenas 2 convertidos de 18 en el primer tiempo, se contrarrestaba con la imposición debajo de ambos aros del pivot Francisco Caffaro.

El tercer cuarto empezó con la albiceleste ganando por 41-27 y terminaría marcando una enorme diferencia entre ambos quintetos. La imprecisión argentina de los primeros dos parciales comenzó a desvanecerse y empezaron a puntuar todos: el base Facundo Campazzo y el alero Gabriel Deck de tres puntos.

Tal fue la diferencia en el tercer parcial que Cuba no pudo sumar hasta la mitad del mismo, mientras que el combinado argentino se floreó, con 34 unidades y llegando al último cuarto aventajándose por 75 a 40.v1IySg

El nivel nacional no decreció en el último parcial. Con un juego un poco más lento, descansando ante un partido definido, Argentina comenzó a lucirse, moviendo la pelota a placer ante las marcas tardías de los rivales y siendo superior en todas las facetas del juego.