Argentina juega con Túnez por la segunda fecha del Mundial Sub 17: ¿dónde verlo?

Luego de vencer en el debut a Bélgica por 3 a 2, el seleccionado argentino sub 17 enfrentará su segunda prueba de fuego en el torneo. Este jueves, a partir de las 10:30, los dirigidos por Diego Placente se verán las caras con Túnez.

Cabe resaltar que, en su debut, los tunecinos golearon 6 a 0 a Fiyi, por lo que lideran el grupo debido a que ostentan una mayor diferencia de gol que los chicos argentinos.

El duelo toma vital trascendencia, ya que podría comenzar a sellar el pase a la siguiente ronda de alguno de los dos seleccionados.

Debido a la exigencia del torneo, que acumula varios partidos en poco tiempo -y a lo acotados que son los planteles-, es común que los seleccionadores recurran a la rotación para no desgastar en demasía a los futbolistas.

Sin embargo, debido a la importancia de este partido, se espera que Diego Placente ponga en cancha a todos los titulares. De este modo, la probable formación de Argentina sería: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis

El encuentro se llevará a cabo en la cancha 5 del estadio Aspire Zone, de Doha, y el árbitro encargado de impartir justicia será Andrea Colombo. El partido podrá verse en vivo a partir de las 10:30 por D Sports y en la TV Pública.