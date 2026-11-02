Argentina incorporará una nueva vacuna obligatoria para niños: desde cuándo

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna séxtuple acelular al esquema obligatorio de inmunización infantil, una medida que comenzará a implementarse para los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028. La disposición fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial y establece que su aplicación será gratuita en todo el país.

La nueva formulación brinda protección contra seis enfermedades: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b. Su incorporación permitirá reunir en una sola aplicación la protección que actualmente se administra mediante las vacunas pentavalente y antipoliomielítica inactivada. En tanto, los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 deberán continuar con el esquema correspondiente a su año de nacimiento, sin recibir esta nueva formulación.

Para los bebés alcanzados por la medida, el cronograma contempla cuatro dosis durante los primeros 18 meses de vida: a los 2, 4 y 6 meses, y un refuerzo entre los 15 y 18 meses. De esta manera, se busca simplificar el calendario de inmunización y reducir la cantidad de pinchazos que reciben los lactantes durante cada consulta médica.

Entre los cambios previstos, las autoridades señalaron que los niños nacidos desde 2028 ya no necesitarán el refuerzo contra la poliomielitis que actualmente se aplica a los 5 años, al momento del ingreso escolar. Sin embargo, se mantendrá sin modificaciones la dosis neonatal contra la hepatitis B, que se administra al nacer, así como el resto de las vacunas contempladas en el Calendario Nacional vigente.