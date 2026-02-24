Argentina fortalece la relación con Israel con un acuerdo en turismo: en qué consiste

El Gobierno argentino selló un acuerdo con Israel para impulsar el intercambio turístico y empresarial, con foco en innovación, promoción de destinos y generación de empleo. El canciller Pablo Quirno destacó que el memorándum profundiza la relación bilateral y abre nuevas oportunidades de crecimiento.

El acuerdo fue firmado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, y fue anunciado por el funcionario argentino a través de un posteo en la red social X, donde destacó la relevancia estratégica del pacto.

Firmamos un Memorándum de Entendimiento con el Ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, para ampliar el intercambio entre ambos países, impulsar la innovación en productos y servicios y generar nuevas fuentes de empleo en el sector.



El acuerdo promueve inversiones, fortalece la… pic.twitter.com/gy4Q6u9LEG — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 24, 2026

“Firmamos un Memorándum de Entendimiento para ampliar el intercambio entre ambos países, impulsar la innovación en productos y servicios y generar nuevas fuentes de empleo en el sector”, señaló Quirno en su mensaje.

El canciller remarcó además que el acuerdo “promueve inversiones, fortalece la articulación entre nuestros sectores privados y potencia la promoción de destinos”, lo que podría traducirse en un mayor flujo de visitantes y oportunidades comerciales.

Desde la Cancillería consideran que el pacto forma parte de una estrategia más amplia para profundizar la relación bilateral con Israel y consolidar vínculos económicos en áreas de alto valor agregado.

“Este es un paso más para generar nuevas oportunidades de crecimiento para la Argentina e Israel”, concluyó Quirno, al subrayar el potencial del turismo como motor de desarrollo y cooperación internacional.