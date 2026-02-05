Argentina firmó un nuevo acuerdo clave con Estados Unidos y abre una etapa inédita: de qué se trata

El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos, en un entendimiento que apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales.

La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, quien informó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas. Según supo la Agencia NA, la firma se concretó en la capital estadounidense tras varios meses de negociaciones.

A través de sus redes sociales, Quirno celebró la rúbrica del convenio y destacó el trabajo conjunto entre ambos países. “Acabamos de salir de la firma… Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”, expresó el funcionario.

La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

El canciller agregó además un mensaje de fuerte contenido político al afirmar: “La Argentina será próspera”, tras sellar el entendimiento que se enmarca en la estrategia de alineamiento geopolítico impulsada por la Casa Rosada.

La firma del acuerdo ratifica la alianza estratégica entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump, y se produce luego de que el pasado 13 de noviembre se anunciara en Washington un marco preliminar para un entendimiento en comercio e inversiones.

Durante el encuentro, Quirno estuvo acompañado por el embajador argentino Alec Oxenford, además de funcionarios de la sede diplomática, entre ellos Luis María Kreckler, quien venía negociando el convenio desde hace meses, en un contexto de hermetismo oficial.

Algunos ejes del acuerdo marco

Reducción de aranceles: se prevé la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, con acceso preferencial para Estados Unidos a sectores como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos. Sector agropecuario: Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral desde Estados Unidos, al tiempo que ambos países buscan mejorar el acceso bilateral para la carne vacuna. Minería y energía: el acuerdo impulsa la inversión en recursos naturales, con foco en minerales críticos y sectores estratégicos. Comercio digital y datos: Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación de servicios digitales estadounidenses. Compromisos laborales y propiedad intelectual: se acordó prohibir importaciones realizadas con trabajo forzoso y reforzar la protección de patentes, especialmente en el sector farmacéutico, además del control de falsificaciones.

El objetivo central del acuerdo es facilitar el intercambio comercial, reducir barreras arancelarias y no arancelarias y promover la inversión, con énfasis en tecnología, energía, minería, carne vacuna y productos agrícolas.

Este jueves, el Ejecutivo enviará el acuerdo al Congreso “para su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional“. El mandatario “confía” en la “responsabilidad” de los legisladores, aclaró la Oficina del Presidente en un comunicado.