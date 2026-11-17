Con la confirmación de parte del técnico Lionel Scaloni de que Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ser el arquero titular y que habrá entre cuatro o cinco cambios respecto de la formación que arrancó el viernes ante Uruguay, la Selección Argentina jugará ante Costa Rica y en Córdoba, el último amistoso de un año agitado que incluyó un subcampeonato del mundo y el retiro de Lionel Messi, su capitán y máxima figura de todos los tiempos.

El partido de hoy irá desde las 20 con televisación de Telefe y TyC Sports en un estadio Mario Kempes que no estará colmado y al que se tratará de darle clima con la presencia gratuita en las tribunas de alumnos de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad y socios de distintos clubes deportivos. La Selección viajaba a Córdoba a media mañana de ayer, pero ante el alerta naranja que hubo en la ciudad capital en prevención de una tormenta de lluvia, viento y granizo, se resolvió permanecer en el predio Lionel Messi de Ezeiza y hacer el último entrenamiento a puertas cerradas luego de la conferencia de Scaloni.

“Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también optamos por cuidarlo“, evaluó el entrenador. En el equipo que se perfila, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister continuarían en el medio y Julián Álvarez seguiría siendo la referencia de ataque. También volvería a ser titular Nicolás Paz, quien podría jugar abierto por la derecha como ir por el medio con Matías Soulé y Gianluca Prestianni por las bandas, como lo hizo en el segundo tiempo en La Boca.

En los laterales, Agustín Giay podría entrar por Gonzalo Montiel en el derecha, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega tienen chances de ingresar en lugar de Facundo Medina, que estuvo desde el arranque ante Uruguay.

Sobre el duelo ante Costa Rica, Scaloni rememoró el amistoso en Los Ángeles en 2024 con Gustavo Alfaro como técnico del seleccionado centroamericano: “En el primer tiempo nos llevamos una sorpresa y perdíamos 1-0. Tiene buenos futbolistas, un entrenador que los hace jugar bien. Con balón cambia el sistema de juego. Es interesante, hemos visto cosas muy lindas. Con Ecuador hizo un partido muy bueno. Son rivales interesantes, difíciles“.

En este sentido y pese a los cambios que vaticinó, aseguró que “vamos a jugar de la misma manera, sin cambiar sistema de juego” y que, si bien “podemos cambiar con algún jugador más extremo“, el sistema “será parecido“.

“A diferencia del primer proceso ahora tenemos una base y hay que ir llenando esos huecos que creemos que el equipo fue dejando con los grandes jugadores que nos dejaron, que son irremplazables“, comentó Scaloni en otro tramo de la conferencia de veinticinco minutos de extensión. “Tenemos chicos que creemos que pueden quedarse por mucho tiempo y tenemos que ir probando. Cuando creamos que está el futbolista indicado, a lo mejor las convocatorias serán más cortas. Estamos en un momento que toca probar“, expresó el entrenador.

Costa Rica llegó el sábado a Córdoba e hizo dos entrenamientos en una de las canchas del complejo La Agustina de Instituto. Su técnico, el exjugador Bryan Ruiz, afrontará su cuarto partido al frente del seleccionado mayor con un balance de dos victorias y una derrota.