Argentina confirmó los amistosos en la previa del Mundial y ajusta su preparación

La Selección Argentina ya tiene definidos los amistosos que disputará en la previa del Mundial 2026, en una etapa clave de la preparación final antes del inicio de la copa del mundo. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni busca aprovechar esos encuentros para ajustar detalles futbolísticos y llegar con rodaje competitivo.

Según confirmó la AFA, el equipo nacional afrontará partidos en los días inmediatamente anteriores al debut, una estrategia que apunta a mantener el ritmo de competencia sin perder frescura física. Estos compromisos servirán además para evaluar variantes y terminar de definir el once titular.

#SelecciónMayor La #Scaloneta afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026:



⚽ Argentina 🇦🇷 – Honduras 🇭🇳

🗓 Sábado 6 de junio

📍 Estadio Kyle Field, Texas



⚽ Argentina 🇦🇷 – Islandia 🇮🇸

🗓 Martes 9 de junio

📍 Jordan Hare Stadium,… pic.twitter.com/fas7fWmxBk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 9, 2026

Ajustes finales antes del debut

Los amistosos se enmarcan en la planificación habitual de las selecciones que participan en la Copa del Mundo, donde los últimos ensayos suelen ser determinantes para afinar el funcionamiento colectivo.

En este caso, el cuerpo técnico pretende consolidar una base que ya viene trabajando desde las Eliminatorias, pero sin descartar pruebas puntuales en algunos sectores del equipo. La idea es llegar al debut con una estructura clara y automatismos aceitados.

Rivales y logística

Se trata de Honduras e Islandia, con los que los dirigidos por Scaloni se medirán el 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.

Si bien los rivales elegidos responden a perfiles que pueden aportar exigencia, también se priorizó la logística y la cercanía geográfica para evitar traslados largos en la recta final de la preparación.

La Selección iniciará su defensa del título el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J.