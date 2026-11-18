La Selección argentina cerró el año lo mejor posible luego del tropiezo del último viernes ante Uruguay en la Bombonera. El equipo argentino goleó por 7 a 0 a la selección de Costa Rica con cuatro goleadores distintos.

A los 8 minutos llegó el 1 a 0 con una jugada combinada entre Julián Álvarez y Enzo Fernández que derivó en Nico Paz que acomodó la pelota con su pie izquierdo y anotó la ventaja albiceleste.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 7', Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Argentina dominó el primer tiempo sin inconvenientes y con una ráfaga después de los 35 minutos liquidaría el partido antes de llegar al mediotiempo.

A los 35 minutos, Julián Álvarez puso el 2 a 0 tras un centro atrás de Agustín Giay luego de una pelota en profundidad. “La Araña” desaceleró cuando todos iban rápido y esperó la pelota en soledad para definir de derecha.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Julián Álvarez apareció atrás y mete el segundo dela noche



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Tres minutos más tarde llegaría un nuevo gol de Nico Paz. En esta ocasión, el zurdo encaró por la derecha y le quedó para su pierna menos hábil. Con un derechazo fuerte puso la pelota junto al primer palo y amplió la ventaja.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear



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Sobre los 43 minutos, otra vez Álvarez sumó una nueva anotación para la Argentina. El delantero del Atlético de Madrid tomó la pelota en la izquierda del área y definió con su pierna menos hábil fuerte y al primer palo.

🇦🇷 ¡GOOOL DE ARGENTINA! El segundo de Julián para poner el cuarto de la noche 🕷️



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En el inicio de la segunda parte, Lionel Scaloni movió el banco de suplentes y mandó a la cancha a Gonzalo Montiel, al “Flaco” López y a Franco Mastantuono. Este último se despachó con dos goles.

A los 48 minutos, el jugador de la Fiorentina tuvo revancha de una jugada anulada instantes antes y con un golazo puso el 5 a 0 para Argentina.

🇦🇷 ¡GOL DE ARGENTINA! Franco Mastantuono pone el quinto de la noche



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El sexto gol llegó sobre los 77 minutos. Mastantuono tomó la pelota por la izquierda y descargó para Alexis Mac Allister, que amagó dos veces y definió de zurda para anotar.

🇦🇷 ¡GOL DE ARGENTINA! El sexto de la noche en pies de Alexis Mac Allister 👋



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Sobre el final, nuevamente Mastantuono ampliaría la ventaja para Argentina. El volante ex River tomó la pelota de derecha hacia la izquierda y con un fuerte disparo al primer palo puso cifras definitivas.

🇦🇷 ¡GOL DE ARGENTINA! Es el séptimo, es el séptimo y lo hizo Mastantuono 👌



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A pesar del rival, Argentina mostró que luego del retiro de Leo Messi hay con que para rearmar un equipo competitivo.