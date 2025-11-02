Arde la tabla por la permanencia: Godoy Cruz y San Martín de San Juan no se sacaron diferencias y continúan complicados

Godoy Cruz igualó 0 a 0 con San Martín de San Juan, en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2025, el cual se llevó a cabo este domingo en el estadio Feliciano Gambarte, y que contó con el arbitraje de Carlos Gareano.

Ya no había espacio para las dudas ni margen de error. A sólo dos fechas para que termine la fase regular del torneo Clausura 2025, el Tomba se jugaba prácticamente la permanencia ante el Santo sanjuanino, que también pena en el fondo de la tabla anual. Conscientes de la trascendencia del partido, los aficionados del Expreso abarrotaron al Gambarte para intentar darle un empujón anímico a un equipo que llega alicaído a las últimas fechas.

Otro condimento con el que contó el clásico cuyano fue el regreso de Omar Asad al banco del Tomba. En su tercera etapa como entrenador del club, en la que intentará salvarlo del descenso, el Turco llegó acompañado por uno de los últimos ídolos de etapa moderna de la institución: David el Mago Ramírez.

Durante los primeros minutos, pese a jugar de visitante, fue el Santo sanjuanino quien tomó las iniciativa y merodeó con cierta peligrosidad el área de Franco Petroli. Por su parte, el Tomba apenas se acercó al arco custodiado por Matías Borgogno, aunque las pocas veces que pudo avanzar, lo hizo con más decisión.

En un encuentro marcado por la tensión, la primera ocasión clara de gol sería para los sanjuaninos: a los 33′, Franco Petroli tuvo que estirarse de manera providencial para evitar lo que era el 1 a 0 para los visitantes, que le reclamaron con ahínco al árbitro por una mano dentro del área tombina. A partir de esa jugada, la hinchada tombina entonó el primer “movete, Tomba, movete…“.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1985106621496746199?t=ODYsVZVuhCsIuCYjpps4uw&s=19

A partir de ese momento, los dirigidos por el Turco Asad intentaron ser más agresivos, y –a los 42′- parecía que llegaba el desahogo tombino con un gol de Agustín Auzmendi, tras una gran jugada de Santino Andino. Sin embargo, el tanto fue anulado a instancias del VAR, que detectó que el jugador del seleccionado argentino sub 20 se encontraba en posición adelantada, por lo que ambos equipos se fueron al entretiempo con un marcador de 0 a 0.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1985108719181471758?t=VDzPo3H5bUAaEKK_h-Sy3A&s=19

En el segundo tiempo, con los nervios más a flor de piel, el partido se tornó aún más luchado que en la primera etapa, por lo que el nivel de juego fue bajo y las situaciones de gol brillaron por su ausencia. Ante la incapacidad del Bodeguero para generar situaciones de gol, pasados los 60′ del encuentro la hinchada se impacientó y volvió a sonar el “movete, Expreso, movete…”.

En la segunda mitad, prácticamente no hubo ritmo debido a las innumerables interrupciones que sufrió el partido, siendo la atención al arquero visitante por un choque con Facundo Altamira -a los 65′- la más extensa, parate que se extendió por casi 5′.

La parsimonia que se vivía en el terreno se rompió con o que sucedía en las tribunas, cuando los hinchas tombinos decidieron montar su propio espectáculo con un show de bengalas y fuegos artificiales que iluminaron el Gambarte. Sobre el final del juego, la afición -ante la falta de respuestas de sus futbolistas- explotó contra su equipo, que se retiró del campo con una silbatina estruendosa y al grito de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”…

El encuentro finalmente terminó 0 a 0, resultado que no le termina de cerrar a ninguno de los dos equipos, que en esta fecha vieron cómo Aldosivi -tras vencer a Independiente Rivadavia- se aproximó peligrosamente en la tabla anual.

Con este resultado, Godoy Cruz tiene 11 puntos en el Clausura 2025, y está 14° en la zona “B”, mientras que San Martín de San Juan suma 18 unidades y está 7°

En lo que respecta a la lucha por la permanencia, a falta de dos fechas el Tomba acumula 28 unidades en la tabla anual y está antepenúltimo, mientras que el Santo sanjuanino tiene 27 puntos y está penúltimo. Para el Tomba, el vaso medio lleno es que se mantiene fuera de zona de descenso, y que en la última fecha sus dos rivales principales -Aldosivi y San Martín de San Juan- juegan entre ellos.

La próxima fecha, el Expreso visitará a Atlético Tucumán, en un duelo clave ante un equipo que viene de capa caída.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Agustín Valverde, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Vicente Poggi, Maximiliano González; Agustín Auzmendi, Facundo Altamira, Santino Andino; Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

San Martín de San Juan (0): Matías Borgogno, Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Amonestados: 23′ Tomás Lecanda (SMSJ), 51′ Matías Borgogno (SMSJ), 65′ Facundo Altamira (GC), 75′ Guillermo Pol Fernández (GC)

Árbitro: Carlos Gareano.

Estadio: Feliciano Gambarte.