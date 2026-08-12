Arde la interna: petristas y radicales se tiran con munición gruesa por el cobro de salud a los extranjeros

Luis Petri quiso celebrar una decisión del Gobierno nacional y terminó abriendo una interna radical. El exministro de Defensa publicó en sus redes sociales un mensaje para destacar que, con la nueva disposición de Javier Milei, “se terminaron los tours sanitarios” y que los hospitales nacionales podrán cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros no residentes.

Para reforzar su argumento, Petri recordó que en 2018 había presentado en el Congreso un proyecto para cobrar por las prestaciones de salud a extranjeros no residentes y reclamar reciprocidad. La reivindicación de aquella iniciativa, sin embargo, no cayó demasiado bien entre algunos dirigentes de la UCR mendocina.

El primero en salir al cruce fue el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, quien aprovechó el posteo para recordar que la provincia ya había avanzado en esa dirección. Según destacó, Mendoza comenzó a cobrar las prestaciones a extranjeros no residentes a través del REFORSAL en agosto de 2024 y, además, implementó un mecanismo para recuperar el dinero correspondiente a la atención de afiliados de obras sociales y prepagas en hospitales públicos.

En Mendoza no solo fuimos pioneros al cobrarle las prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes mediante el REFORSAL desde agosto de 2024, sino que fuimos un paso más allá. 🧵👇🏼 https://t.co/HdqiHByfrK — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) August 11, 2026

Montero puso sobre la mesa un dato económico: el sistema permite recuperar más de $4.000 millones mensuales, recursos que, según explicó, son reinvertidos en el sistema sanitario provincial.

El exgobernador y actual senador Rodolfo Suarez también intervino en la discusión, algo no habitual. “Sorprende que un legislador nacional por Mendoza festeje esta decisión como una gran novedad cuando la provincia que representa ya la aplica hace dos años. Por otra parte, celebramos que la Nación se inspire en las políticas públicas sanitarias de nuestra provincia”, dijo.

De innovador, nada.



En Mendoza el cobro de las prestaciones de salud a extranjeros no residentes se aplica desde agosto de 2024, a través del REFORSAL, creado por ley provincial. https://t.co/NsptMy8rwU — Rodolfo Suarez (@Rodysuarez) August 11, 2026

Aunque el intercambio tomó otra dimensión cuando apareció una nueva pieza en la disputa por la autoría. La diputada radical de Tupungato, María Eugenia De Marchi, salió con los tapones de punta diciendo que había trabajado sobre el tema

Su planteo fue que el REFORSAL, tal como estaba originalmente redactado, no permitía efectivamente cobrarles a los extranjeros no residentes, y que fue un proyecto presentado en abril de 2024 el que permitió subsanar ese vacío. Remarcó que la idea provino del propio Petri.

El REFORSAL como estaba redactado no permitía el cobro a extranjeros no residentes en el país.



En abril de 2024, por iniciativa de @luispetri, presentamos el proyecto 84816 para hacer posible el cobro efectivo a extranjeros no residentes, cuyo texto se incorporó al decreto… pic.twitter.com/aDoIqbbO03 — María Eugenia De Marchi (@DeMarchiEuge8) August 12, 2026

Según explicó, la iniciativa —presentada junto a Alberto López y Raúl Villach— establecía con precisión a qué extranjeros alcanzaba el cobro, diferenciando entre residentes transitorios y precarios y quienes tienen residencia temporaria o permanente. Ese criterio, sostuvo, fue incorporado posteriormente al decreto reglamentario 1266/24.

La discusión adquirió así un tono bastante menos sanitario y bastante más político: ya no se debate solamente quién cobra, sino también quién tuvo la idea primero.

La diputada fue especialmente contundente al cuestionar a Suarez por, según su interpretación, intentar borrar a quienes impulsaron la modificación. “Los hechos no se pueden reescribir”, lanzó.

Y ahí quedó planteada la paradoja: mientras Petri festejaba que Nación finalmente avanzara con una política que asegura haber impulsado desde 2018, los radicales mendocinos se encargaron de recordarle que, en Mendoza, la medida ya tenía recorrido propio y que incluso dentro del oficialismo provincial hay distintas versiones sobre quién merece quedarse con la medalla. Y los propios, por defenderlo, terminaron exponiendo que omitió la propuesta que, supuestamente fue su idea.

Por ahora, el cobro a extranjeros parece tener más consenso que la autoría de la idea. Y en la UCR, al menos en este capítulo, el problema no parece ser encontrar quién pague la cuenta, sino quién se queda con el vuelto político.