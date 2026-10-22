Search
Instagram Facebook Twitter
arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip
boletín oficial

ARCA remata 51 bicicletas secuestradas en Mendoza: habrá modelos de alta gama desde $1.900

La modalidad del evento será 100% digital y se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la realización de un nuevo remate público de mercadería decomisada en Mendoza. La convocatoria, oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Disposición 427/2026, pondrá a disposición del público un total de 51 bicicletas de variados rodados, disciplinas y categorías.

La modalidad del evento será 100% digital y se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el portal de subastas del Banco Ciudad.

Variedad de modelos y precios de salida

El catálogo reúne alternativas que van desde bicicletas infantiles y urbanas hasta ejemplares de alta competición para montaña y modelos eléctricos. Dado que los vehículos se comercializan en el estado en que se encuentran guardados en los depósitos aduaneros, los valores de partida presentan un abanico sumamente amplio:

  • Modelos destacados y gama alta: La estrella de la jornada será una bicicleta eléctrica Pinarello Nytro T700, cuyo precio de base se fijó en $539.460. En el segmento deportivo también resaltan una Norco Revolver C9.3 (desde $64.472,40) y dos unidades Specialized Stumpjumper (con bases de $43.475,86 cada una).
  • Opciones accesibles: para los rodados más chicos o de paseo se registraron las bases más bajas. Entre ellas se encuentran una Motobike Hyper rodado 16 a $1.908 y una Box DS rodado 20 iniciada en $2.090,40.
  • Otras marcas del catálogo: el remate incluye también ejemplares de firmas populares como Trek (líneas Marlin, Superfly y Xcaliber), Specialized (Demo 8), GT, Oxford, Upland y Supercycle.

Guía para participar en el remate online

Cualquier persona interesada puede ofertar siguiendo estos pasos:

  1. Consulta de lotes: ingresar al sitio web oficial subastas.bancociudad.com.ar para examinar las fotos, descripciones detalladas y montos base de cada lote.
  2. Registro previo: crear un usuario en la plataforma y completar la inscripción previa requerida por la entidad bancaria antes de la fecha límite.
  3. Revisión de condiciones: puesto que las unidades se entregan en el estado de conservación actual, se aconseja leer detenidamente los términos del pliego antes de realizar una postura económica.

ETIQUETAS:

bicicletasremateARCA

+ Noticias

boletín oficial

ARCA remata 51 bicicletas secuestradas en Mendoza: habrá modelos de alta gama desde $1.900

Por: Redacción NDI

La Cámara de Diputados activó el mecanismo de expulsión contra Janina Ortiz, tras la condena judicial

Por: Belén García

Visita

A lo Rocky: Griselda Petri, ¿ya se entrena para la campaña?

Por: Redacción NDI

Debate

Ley de Discapacidad: el oficialismo logró el apoyo de la oposición y Diputados le dio media sanción al proyecto

Por: Redacción NDI

visita de lujo

La inesperada postal del Valle de Uco que sorprendió a Manu Ginóbili en su visita a Mendoza

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sigue la alerta por tormentas y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter