ARCA remata 51 bicicletas secuestradas en Mendoza: habrá modelos de alta gama desde $1.900

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la realización de un nuevo remate público de mercadería decomisada en Mendoza. La convocatoria, oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Disposición 427/2026, pondrá a disposición del público un total de 51 bicicletas de variados rodados, disciplinas y categorías.

La modalidad del evento será 100% digital y se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en el portal de subastas del Banco Ciudad.

Variedad de modelos y precios de salida

El catálogo reúne alternativas que van desde bicicletas infantiles y urbanas hasta ejemplares de alta competición para montaña y modelos eléctricos. Dado que los vehículos se comercializan en el estado en que se encuentran guardados en los depósitos aduaneros, los valores de partida presentan un abanico sumamente amplio:

Modelos destacados y gama alta: La estrella de la jornada será una bicicleta eléctrica Pinarello Nytro T700, cuyo precio de base se fijó en $539.460. En el segmento deportivo también resaltan una Norco Revolver C9.3 (desde $64.472,40) y dos unidades Specialized Stumpjumper (con bases de $43.475,86 cada una).

Opciones accesibles: para los rodados más chicos o de paseo se registraron las bases más bajas. Entre ellas se encuentran una Motobike Hyper rodado 16 a $1.908 y una Box DS rodado 20 iniciada en $2.090,40.

Otras marcas del catálogo: el remate incluye también ejemplares de firmas populares como Trek (líneas Marlin, Superfly y Xcaliber), Specialized (Demo 8), GT, Oxford, Upland y Supercycle.

Guía para participar en el remate online

Cualquier persona interesada puede ofertar siguiendo estos pasos: