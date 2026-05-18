ARCA reglamentó el certificado de trabajo digital: qué cambia con la reforma laboral

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó el nuevo sistema para emitir certificados laborales en formato digital. La medida forma parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y busca simplificar trámites para empleadores y trabajadores.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 5848/2026, publicada en el Boletín Oficial, y habilita que los certificados laborales puedan emitirse y entregarse de manera completamente digital.

Hasta ahora, este documento debía confeccionarse mayormente en papel y entregarse físicamente al trabajador cuando finalizaba una relación laboral.

Qué es el certificado de trabajo

El certificado de trabajo es el documento previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y contiene información clave sobre la relación laboral de un empleado.

Allí figuran datos como:

Tiempo trabajado

Tareas realizadas

Remuneraciones percibidas

Aportes y contribuciones efectuadas

Datos registrales del empleo

Ese certificado es obligatorio cuando finaliza el vínculo laboral y suele ser utilizado para futuros empleos, jubilaciones o trámites administrativos.

Cómo funcionará ahora el sistema digital

Con la nueva reglamentación, los empleadores podrán confeccionar el documento directamente desde el sistema “Simplificación Registral” de ARCA utilizando clave fiscal.

La normativa prevé dos modalidades:

Certificado digital

Certificado físico tradicional

En el caso digital, el empleador quedará validado mediante el ingreso con clave fiscal, sin necesidad de utilizar firma digital adicional.

Por su parte, los trabajadores podrán acceder al certificado a través del servicio “Trabajo en Blanco” disponible en la página oficial de ARCA.

El documento seguirá identificándose como Formulario F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 – LCT”.

Uno de los cambios que trajo la reforma laboral

La digitalización del certificado forma parte del proceso de simplificación administrativa incluido en la reforma laboral aprobada este año.

La Ley 27.802 incorporó mecanismos de registración laboral digital, reducción de trámites y centralización de información a través de ARCA.

Entre otras modificaciones, la normativa establece que el registro realizado ante ARCA será suficiente para acreditar la relación laboral, sin necesidad de requisitos adicionales de otros organismos.

Además, el Gobierno busca avanzar hacia una digitalización integral de documentación laboral, incluyendo libros laborales y sistemas registrales.

Qué busca el Gobierno con este cambio

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a reducir burocracia, agilizar trámites y disminuir conflictos derivados de la entrega de certificados laborales.

Uno de los problemas frecuentes en conflictos laborales era justamente la demora o falta de entrega del certificado de trabajo, situación que incluso podía generar multas para las empresas.

Con el nuevo esquema digital, el Gobierno apuesta a dejar trazabilidad electrónica del documento y facilitar su acceso online tanto para empleadores como trabajadores.