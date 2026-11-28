La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de Reducción de Multas, que establece una quita del 50% sobre determinadas sanciones por incumplimientos de deberes formales. El beneficio está contemplado en la Ley 27.826 y comprende a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que cuenten con Certificado MiPyME, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

La reducción comprende multas vinculadas con infracciones previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683, así como en los artículos incorporados a continuación de estos. Para acceder, las obligaciones formales cuyo vencimiento originó la sanción deben corresponder a fechas posteriores al 2 de enero de 2026 y las infracciones tienen que haberse cometido antes del 9 de octubre de ese mismo año. Además, las multas no deben encontrarse firmes al 9 de octubre de 2026 o, si lo están, no deben haber sido canceladas. La adhesión a un plan de facilidades de pago también se considera una forma de cancelación.

En los casos que reúnen las condiciones previstas, la reducción se aplica de pleno derecho, sin necesidad de realizar una solicitud ante el organismo. Sin embargo, quienes tengan sanciones en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial deberán gestionar el beneficio mediante el servicio web Presentaciones Digitales de ARCA. Para ello, tendrán que seleccionar el trámite «Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826» e identificar la sanción correspondiente mediante el número de sumario, resolución u otro instrumento que la haya determinado.

La reglamentación establece que los contribuyentes deberán regularizar los deberes formales que dieron origen a las multas hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive. Asimismo, quienes soliciten la reducción por tener sanciones en discusión deberán aceptar el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte de la multa que no se reduce, renunciar a las acciones y derechos vinculados con esa controversia y asumir las costas y gastos que correspondan. Por otra parte, el régimen no contempla la devolución de importes abonados antes de la entrada en vigencia de la ley.