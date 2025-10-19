ARCA: paso a paso para conocer el detalle de tus aportes jubilatorios

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso a disposición una herramienta digital para que los trabajadores en relación de dependencia, comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), puedan consultar fácilmente el detalle de sus aportes jubilatorios.

Esta plataforma, denominada “Aportes en Línea”, permite verificar que los empleadores realicen las declaraciones juradas y los pagos correspondientes. A través de ella, los usuarios pueden controlar si se encuentran correctamente declarados y si los aportes de los últimos 12 meses fueron abonados.

La consulta ofrece información detallada como el monto bruto de la remuneración, los aportes declarados y depositados, la obra social asignada y la confirmación de la contribución patronal. En caso de detectar diferencias o períodos no declarados, el sistema habilita la posibilidad de realizar reclamos de forma inmediata.

Cómo hacer la consulta paso a paso: