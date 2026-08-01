ARCA implementó un nuevo régimen para las compras internacionales por correo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo régimen para los envíos postales internacionales, que también comprende el servicio puerta a puerta. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5884/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reglamenta las disposiciones previstas en el Decreto 604/26.

El nuevo esquema está dirigido principalmente a quienes realizan compras en plataformas de comercio electrónico del exterior o reciben paquetes por correo tradicional. Los envíos de hasta 400 dólares estarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por persona por año. En tanto, el valor máximo permitido por envío será de 3.000 dólares FOB, siempre que la mercadería no tenga fines comerciales, incluya hasta tres unidades de la misma especie y no requiera la intervención de otros organismos.

Desde ARCA señalaron que, si se supera el monto o la cantidad de envíos permitidos, el excedente quedará alcanzado por los tributos correspondientes al régimen general de importación para consumo. Con esta modificación, además, se equipara el tratamiento tributario de las importaciones postales sin fines comerciales con el régimen simplificado utilizado por los servicios de courier.

Entre las principales novedades, la normativa incorpora un procedimiento unificado para la recepción de envíos internacionales, la validación anticipada y digital de la información de cada paquete y una simplificación de los trámites aduaneros, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y facilitar las compras internacionales realizadas por particulares.