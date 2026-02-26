ARCA cruzó datos con las billeteras virtuales y miles de monostributistas fueron recategorizados automáticamente

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activó un proceso masivo de recategorización de oficio que tomó por sorpresa a miles de monotributistas. El disparador fue el cruce de información entre lo facturado oficialmente y los montos acreditados a través de billeteras virtuales y terminales de pago.

Según confirmó el organismo, el foco no está puesto en las transferencias entre particulares —como préstamos familiares o regalos— sino en los cobros comerciales realizados mediante QR, tarjetas de débito o crédito y dispositivos electrónicos de pago. Es decir, operaciones vinculadas directamente a actividad económica.

Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X reportan de manera sistemática saldos y movimientos al fisco. En consecuencia, la utilización de estas herramientas ya no representa un canal “invisible” frente a los controles tributarios.

Desde mayo de 2025 rigen nuevos parámetros informativos, que excluyen del análisis ciertas transferencias bancarias por debajo de montos elevados. Sin embargo, cuando se trata de actividad comercial, los cobros digitales quedan registrados y permiten detectar inconsistencias entre ingresos declarados y dinero efectivamente percibido.

Nuevas escalas y aumentos automáticos

El proceso se activó tras el vencimiento del plazo de recategorización voluntaria, que cerró el 5 de febrero. Con la actualización de las tablas —que ajustaron los topes un 14,29%— los límites anuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

hasta $10.277.988,13. Categoría B: hasta $15.058.447,71.

hasta $15.058.447,71. Categoría K (tope máximo): hasta $108.357.084,05.

Quienes, según los registros de ARCA, superaron esos montos fueron automáticamente ubicados en una categoría superior. Esto implica un incremento inmediato en la cuota mensual del Monotributo, e incluso, en casos más extremos, el riesgo de quedar fuera del régimen simplificado.

Tributaristas advierten que esta modalidad responde a un esquema de fiscalización cada vez más automatizado y sistémico, donde el cruce de datos financieros se realiza de manera permanente.

Cómo apelar la recategorización

Para quienes consideren que la decisión es errónea —por ejemplo, si los fondos acreditados no corresponden a ventas gravadas— existe una instancia formal de defensa.

El procedimiento incluye: