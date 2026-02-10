Search
ARCA cambió las reglas para los depósitos en dólares y la retención del Impuesto a las Ganancias

A través de la Resolución General 5822/2026 -publicada este martes en el Boletín Oficial- la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la normativa vigente sobre el Impuesto a las Ganancias. La principal novedad es la inclusión explícita de los rendimientos generados por depósitos en moneda extranjera dentro del sistema de retenciones.

La nueva norma modifica la histórica Resolución General Nº 830, sumando a los intereses de cuentas en moneda extranjera (pertenecientes a personas humanas o sucesiones indivisas) al esquema de retenciones e ingresos del tributo.

  • Alcance: Afecta a intereses generados en entidades financieras bajo la Ley 21.526.
  • Condición: Se aplica siempre que los beneficiarios residan en el país y la renta no cuente con una exención específica.
  • Vigencia: Los cambios rigen de forma inmediata a partir de hoy.

Desde el organismo conducido por Andrés Edgardo Vázquez, se argumentó que esta actualización busca dotar de mayor coherencia al sistema tributario. La medida se alinea con el Decreto 353/2025 y la Ley 27.799, piezas fundamentales del plan oficial para reducir la burocracia administrativa y fomentar la formalización económica.

Según los considerandos de la resolución, el objetivo de fondo es:

  1. Estabilizar las variables macroeconómicas.
  2. Racionalizar la carga de cumplimiento para los contribuyentes.
  3. Consolidar el proceso de simplificación fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo.

