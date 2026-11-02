Árboles caídos, socavones y derrumbes: el saldo que dejó la tormenta el fin de semana

Las tormentas del fin de semana dejaron un saldo de 29 intervenciones de emergencia en diversos puntos del Gran Mendoza, la Zona Este y el Sur provincial. Así lo confirmó la Dirección Provincial de Defensa Civil tras procesar los datos acumulados desde las primeras horas del sábado 31 de octubre hasta la mañana de este lunes 2 de noviembre.

Las persistentes precipitaciones e inestabilidad ocasionaron la caída de ramas, arbolado público y cables de servicios, como así también filtraciones en viviendas, anegamientos de espacios públicos y colapsos edilicios.

Guaymallén y Las Heras, los más golpeados

El departamento de Guaymallén encabezó la nómina con un total de 9 incidentes reportados, de los cuales 6 correspondieron a filtraciones en techos de viviendas, además de la caída de 2 árboles y un poste del tendido eléctrico.

Por su parte, Las Heras sumó 8 emergencias: allí se registraron 4 árboles o ramas desplomadas, 2 postes o cables caídos en la vía pública y 2 derrumbes urbanos.

Novedades en el resto de los departamentos

El impacto de las tormentas también se sintió en otros sectores del territorio provincial:

San Rafael: en el departamento sureño se contabilizaron 4 intervenciones, todas motivadas por ramas y ejemplares arbóreos caídos.

Godoy Cruz: reportó 3 novedades compuestas por un socavón en la calzada, un salón anegado por el agua y un derrumbe.

Ciudad de Mendoza: tuvo 2 intervenciones asociadas a la caída de arbolado público.

Maipú: se registraron 2 derrumbes de mampostería o estructuras.

San Martín: la comuna del Este atendió 2 caídas de ramas y árboles.

Lavalle: completó el reporte con 1 árbol caído.

Operativos y monitoreo en marcha

Pese a la paulatina mejora en las condiciones meteorológicas a primera hora del lunes, la Dirección Provincial de Defensa Civil informó que mantiene un esquema de monitoreo permanente sobre toda la provincia.

En tanto, brigadas operativas municipales y cuadrillas de servicios públicos continúan desplegadas en los distintos departamentos para retirar los restos de arbolado, reparar los tendidos eléctricos y brindar asistencia a las familias damnificadas.