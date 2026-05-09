Árboles caídos, cables cortados y postes afectados: éste es el saldo de las ráfagas de viento en Mendoza

Este viernes por la noche, finalmente se hizo presente el viento sur que había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual -debido a su fuerza- provocó múltiples complicaciones en distintas zonas de Mendoza.

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Provincial de Defensa Civil, hasta las 22 se habían registrado 39 incidencias vinculadas al fenómeno meteorológico.

Las ráfagas comenzaron de manera repentida e intensa pasadas las 20. Producto del ingreso de la masa de aire, hubo un marcado descenso de la temperatura en gran parte del territorio provincial.

Los daños que provocaron las ráfagas

Guaymallén fue uno de los departamentos más afectados, con 11 incidentes reportados: cinco árboles caídos, tres postes derrumbados y tres cables cortados.

El segundo departamento que se vio más afectado hasta el momento del reporte fue San Martín, donde se contabilizaron ocho árboles caídos y dos cables cortados. Por su parte, Maipú reportó ocho incidentes, con seis árboles caídos y dos postes afectados.

En Las Heras se registraron tres árboles caídos, mientras que Luján de Cuyo informó dos árboles caídos y un cable derribado.

Además, en Lavalle se reportó la caída de un árbol y un poste, en tanto que Godoy Cruz registró un poste caído y Rivadavia informó la caída de una rama.

De momento, el resto de los departamentos del territorio provincial no registran incidencias.

Cabe destacar que desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que continúa el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la persistencia de las condiciones adversas.