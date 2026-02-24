Arbolado Público: avanza una iniciativa que le da más poder a los municipios

Por unanimidad, el Senado provincial aprobó el proyecto de reforma de la Ley N° 7874 de Arbolado Público. La propuesta, de Marcelino Iglesias pero que tuvo cambios en la redacción, apunta a actualizar las herramientas de gestión frente a los desafíos del cambio climático y el deterioro del bosque urbano.

Las tensiones entre el Gobierno y los municipios se incrementaron después de la fuerte tormenta que dejó un tendal de árboles caídos, muchos de los cuales se vienen reclamando por su retiro.

“Esta ley prevé numerosos recaudos no sólo para el cuidado, sino también para la expansión del arbolado. Lo que proponemos es una actualización que respeta el espíritu de la norma y los organismos que crea, como el Consejo del Arbolado Público, pero otorgando a los municipios una facultad de la que hasta ahora carecían: constituirse en autoridad de aplicación dentro de su territorio”, indicó.

El ex intendente remarcó que el objetivo es evitar trámites innecesarios ante la órbita provincial en casos como erradicaciones u otras intervenciones, lo que permitirá mayor agilidad en la toma de decisiones. Además, aclaró que los municipios deberán rendir cuentas anualmente sobre lo actuado y presentar previamente un plan cuatrienal que incluya acciones de erradicación, poda, mantenimiento y forestación.

El eje central de la reforma consiste en facultar a los municipios para que, mediante ordenanza de sus Concejos Deliberantes, se constituyan como autoridad de aplicación en sus territorios. La normativa establece que cada municipio deberá presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado Público cada cuatro años, ajustado a criterios técnicos provinciales. También deberán remitir informes anuales detallando las acciones desarrolladas y sus resultados.

La medida permitirá que las comunas gestionen de manera directa las tareas de poda, mantenimiento y erradicación, reduciendo los tiempos de respuesta ante reclamos vecinales. En tanto, el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Ambiente, conservará la potestad de fijar lineamientos generales y supervisar las jurisdicciones correspondientes a entes viales e Irrigación.