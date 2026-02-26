Apura el trámite: Javier Milei promulgó el acuerdo Mercosur–UE dos horas después de su aprobación en el Senado

Luego de que este jueves el Senado aprobara casi de manera unánime el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el siguiente paso era que el Ejecutivo promulgara el entendimiento.

Con el visto bueno del Senado, y tras celebrar en redes el resultado de las votaciones, el presidente Javier Milei aceleró el trámite y promulgó el acuerdo sólo dos horas después de haberse aprobado en la Cámara Alta.

Así lo informó el canciller Pablo Quirno a través de un posteo en su cuenta en la red social “X”. Según informó el funcionario, “el Presidente Javier Milei acaba de firmar el Decreto promulgando la Ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-UE“, y destacó que Argentina se convirtió en “el primer país del Mercosur en promulgarla“.

Según explicó Quirno, “esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea“.

El Presidente @JMilei acaba de firmar el Decreto promulgando la Ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla.



Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 26, 2026

Cabe resaltar que el siguiente paso es la publicación del decreto en el Boletín Oficial de este viernes para que entre en vigor.

Ahora, según se informó, el Gobierno procederá a comunicar de manera formal la promulgación a las autoridades depositarias del tratado, entre ellas el gobierno de Paraguay -que ejerce la presidencia pro tempore- y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas.

Cabe recordar que antes de que se informe la promulgación del acuerdo por parte de Javier Milei, las cuentas oficiales de la Oficina del Presidente habían publicado un comunicado en el que el Ejecutivo celebra la aprobación legislativa, y en el que califica el tratado como “un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica” con la Unión Europea.

En el escrito difundido, el Presidente sostiene que el acuerdo permitirá “promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados y generar condiciones favorables para la inversión”, además de fortalecer la competitividad en un marco de “reglas claras y previsibilidad”.