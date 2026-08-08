Apunta a 2027: una empresa se prepara para buscar petróleo en el área mendocina de Vaca Muerta

Tango Energy comenzó a montar la estructura financiera necesaria para avanzar con el primer piloto de shale en Payún Oeste, una de las áreas de la Vaca Muerta mendocina. En ese sentido, la compañía aprobó la cesión de determinados derechos económicos sobre los recursos no convencionales del área a Unconventional Resources S.A. (URSA), la cual será la encargada de financiar las actividades vinculadas con el desarrollo.

La decisión fue comunicada este viernes ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y representa un nuevo paso dentro del plan de la petrolera para comenzar durante 2027 con la exploración no convencional en el Sur de Mendoza.

Cómo será el esquema para desarrollar el shale

La Asamblea de Accionistas de Tango Energy aprobó la cesión de parte de los derechos económicos sobre los recursos hidrocarburíferos no convencionales de Payún Oeste a URSA. Sin embargo, la empresa mantendrá la totalidad de los derechos sobre el desarrollo convencional del área, continuará como operadora y conservará una participación económica en el futuro proyecto de shale.

El esquema apunta a que Tango pueda avanzar con un proyecto de alto riesgo y fuerte demanda de capital sin comprometer recursos propios. De acuerdo con el hecho relevante, URSA financiará la totalidad de las actividades vinculadas con el desarrollo no convencional, sin que Tango Energy deba realizar desembolsos directos ni asumir obligaciones de financiamiento o repago.

De esta manera, Tango conservará el control operativo de Payún Oeste y continuará con el desarrollo del negocio convencional del área, mientras que la nueva estructura permitirá canalizar las inversiones necesarias para explorar el potencial de Vaca Muerta.

El piloto que Tango Energy prepara para 2027

La reorganización societaria se encuentra vinculada con el plan estratégico de Tango Energy luego de la adquisición de Aconcagua Energy, operación que puso a la compañía al frente de distintos activos hidrocarburíferos en Mendoza.

En ese marco, Payún Oeste aparece como uno de los principales activos para avanzar sobre el shale. La empresa prevé comenzar durante 2027 un piloto no convencional que, en una primera etapa, contempla entre dos y tres pozos. El objetivo será evaluar el potencial de la formación Vaca Muerta presente en el área antes de avanzar, eventualmente, hacia un desarrollo de mayor escala.

Cabe resaltar que la decisión aprobada ahora no implica que exista un programa definitivo de desarrollo ni compromisos específicos de inversión, sino que esas definiciones dependerán de futuras evaluaciones técnicas, comerciales y regulatorias.

El bloque se encuentra además dentro de la zona de interés de la Vaca Muerta mendocina, donde también avanzan proyectos de otras compañías orientados a determinar el potencial de los hidrocarburos no convencionales en el Sur provincial.

Por ahora, el paso dado por Tango Energy apunta a dejar preparada la estructura financiera para que el primer piloto de shale en Payún Oeste pueda concretarse durante 2027.