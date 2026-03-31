Apuestas virtuales: el Gobierno facilitó la autoexclusión y el trámite será digital

Con el objetivo de combatir la ludopatía en la era de las apuestas virtuales, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) oficializó este martes un cambio clave en el Registro Único de Autoexcluidos (RUAM).

A partir de ahora, quienes necesiten restringir su propio acceso a las salas de juego y plataformas online podrán hacerlo de forma remota, eliminando la obligación de presentarse físicamente en un casino.

El pilar de este nuevo esquema es el Sistema Integral de Reconocimiento Facial (SIRF), una herramienta tecnológica que permite identificar con precisión a los usuarios que solicitan voluntariamente la prohibición de ingreso.

Esta actualización busca derribar las barreras geográficas, permitiendo que vecinos de departamentos alejados del Gran Mendoza accedan a este derecho de salud pública con la misma inmediatez que quienes viven en la ciudad.