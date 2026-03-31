Search
Instagram Facebook Twitter
Gemini_Generated_Image_iyypxpiyypxpiyyp
Boletín Oficial

Apuestas virtuales: el Gobierno facilitó la autoexclusión y el trámite será digital

Quienes necesiten restringir su propio acceso a las salas de juego y plataformas online podrán hacerlo de forma remota

Con el objetivo de combatir la ludopatía en la era de las apuestas virtuales, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) oficializó este martes un cambio clave en el Registro Único de Autoexcluidos (RUAM).

A partir de ahora, quienes necesiten restringir su propio acceso a las salas de juego y plataformas online podrán hacerlo de forma remota, eliminando la obligación de presentarse físicamente en un casino.

El pilar de este nuevo esquema es el Sistema Integral de Reconocimiento Facial (SIRF), una herramienta tecnológica que permite identificar con precisión a los usuarios que solicitan voluntariamente la prohibición de ingreso.

Esta actualización busca derribar las barreras geográficas, permitiendo que vecinos de departamentos alejados del Gran Mendoza accedan a este derecho de salud pública con la misma inmediatez que quienes viven en la ciudad.

ETIQUETAS:

Casinoapuestas virtualesautoexclusión

+ Noticias

Boletín Oficial

Apuestas virtuales: el Gobierno facilitó la autoexclusión y el trámite será digital

Por: Belén García

Discurso

Desde abril, los preventores de Ciudad usarán pistolas Taser

Por: Belén García

Argentina se enfrenta con Zambia en su último amistoso antes del Mundial: ¿Juega Messi?

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Sigue la máxima por encima de los 30 grados y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Gran Hermano

Gran Hermano: hubo un nuevo eliminado y una nueva concursante ingresó

Por: Agustin Zamora

OPERATIVO POLICIAL

Detuvieron a dos menores con drogas en Tupungato

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter