apuestas menores de edad
ALARMANTE

Apuestas online: la Cruz Roja advierte que muchos adolescentes empiezan a jugar a los 13 años

Un reciente informe de Cruz Roja Argentina encendió las alarmas: seis de cada diez adolescentes del país están expuestos al universo de las apuestas online.

El estudio, que se basó en 11.421 encuestas a jóvenes de entre 13 y 18 años, revela que la combinación de billeteras virtuales, publicidad constante y la dificultad para diferenciar plataformas legales de ilegales convirtió las apuestas en línea en una realidad cotidiana para muchos chicos.

Un fenómeno de acceso temprano

  • La edad de inicio oscila entre los 13 y 14 años, aunque la participación aumenta con la adolescencia.
  • Del total encuestado, 16 % afirma participar activamente en apuestas; otro 45 % conoce a alguien cercano que lo hace.
  • En muchos casos, el contacto con el juego llega por amigos o conocidos: el 57 % comenzó a apostar por recomendación de pares; en quienes no juegan, casi el 80 % conoció las plataformas a través de amigos.

Impactos en salud mental, rendimiento y endeudamiento

  • El 79 % de quienes apuestan reconoce el riesgo de adicción.
  • Un 12 % admitió haber quedado endeudado por el juego.
  • Entre efectos reportados se encuentran ansiedad, malestar (69 %), alteraciones del sueño y bajo rendimiento escolar (cerca del 50 %).

Digitalización: terreno fértil para las apuestas

  • Entre 71 % y 79 % de los adolescentes fueron alcanzados por publicidad de apuestas, incluso si nunca apostaron. Plataformas de streaming, redes sociales y chats privados se transforman en vías de captación.
  • El 83 % de quienes apuestan usa billeteras virtuales para operar, lo que facilita el ingreso de menores.
  • Además, entre 51 % y 66 % no logra distinguir si una plataforma está habilitada o es ilegal.

La encuesta también revela que gran parte de los jóvenes, alrededor del 75 %, pide controles más estrictos sobre estas plataformas; cuatro de cada diez exigen campañas de sensibilización y educación, tanto en escuelas como en hogares.

Desde Cruz Roja se apunta a fomentar espacios de prevención como: talleres, redes de apoyo, recursos para familias y escuelas, con la intención de acompañar a los jóvenes y ofrecer herramientas para reconocer y resistir la presión del juego en línea.

