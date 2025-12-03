Apuestas online: la Cruz Roja advierte que muchos adolescentes empiezan a jugar a los 13 años

Un reciente informe de Cruz Roja Argentina encendió las alarmas: seis de cada diez adolescentes del país están expuestos al universo de las apuestas online.

El estudio, que se basó en 11.421 encuestas a jóvenes de entre 13 y 18 años, revela que la combinación de billeteras virtuales, publicidad constante y la dificultad para diferenciar plataformas legales de ilegales convirtió las apuestas en línea en una realidad cotidiana para muchos chicos.

Un fenómeno de acceso temprano

La edad de inicio oscila entre los 13 y 14 años, aunque la participación aumenta con la adolescencia.

Del total encuestado, 16 % afirma participar activamente en apuestas; otro 45 % conoce a alguien cercano que lo hace.

En muchos casos, el contacto con el juego llega por amigos o conocidos: el 57 % comenzó a apostar por recomendación de pares; en quienes no juegan, casi el 80 % conoció las plataformas a través de amigos.

Impactos en salud mental, rendimiento y endeudamiento

El 79 % de quienes apuestan reconoce el riesgo de adicción.

Un 12 % admitió haber quedado endeudado por el juego.

Entre efectos reportados se encuentran ansiedad, malestar (69 %), alteraciones del sueño y bajo rendimiento escolar (cerca del 50 %).

Digitalización: terreno fértil para las apuestas

Entre 71 % y 79 % de los adolescentes fueron alcanzados por publicidad de apuestas, incluso si nunca apostaron. Plataformas de streaming, redes sociales y chats privados se transforman en vías de captación.

El 83 % de quienes apuestan usa billeteras virtuales para operar, lo que facilita el ingreso de menores.

Además, entre 51 % y 66 % no logra distinguir si una plataforma está habilitada o es ilegal.

La encuesta también revela que gran parte de los jóvenes, alrededor del 75 %, pide controles más estrictos sobre estas plataformas; cuatro de cada diez exigen campañas de sensibilización y educación, tanto en escuelas como en hogares.

Desde Cruz Roja se apunta a fomentar espacios de prevención como: talleres, redes de apoyo, recursos para familias y escuelas, con la intención de acompañar a los jóvenes y ofrecer herramientas para reconocer y resistir la presión del juego en línea.