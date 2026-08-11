Aprovecharon que no había nadie, rompieron una puerta y robaron en una vivienda de Tupungato: se llevaron dinero y herramientas

El lunes por la noche robaron en una vivienda ubicada en una finca del distrito El Zampalito, en el departamento de Tupungato. El hecho ocurrió mientras el morador del inmueble no se encontraba en el lugar.

De acuerdo al reporte policial, el robo se registró alrededor de las 23:40 en una propiedad de calle Guiñazú, cuando la víctima, de 20 años, dio aviso a la Policía a través de un llamado al 911.

Según el relato del joven, él se había retirado de la vivienda y al regresar constató que la puerta de ingreso había sido violentada.

Los delincuentes sustrajeron una caja con herramientas varias, aproximadamente $100.000 en efectivo y una linterna de color rojo y negro.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, se dio intervención a Policía Científica para realizar las tareas periciales correspondientes.