Aprobaron una nueva técnica para aumentar la cantidad de donaciones de órganos para trasplantes

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó las normas para la aplicación de la Perfusión Regional Normotérmica (PRN) mediante la Resolución N.º 275/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La técnica permitirá mejorar la conservación de los órganos luego del fallecimiento del donante, con el objetivo de incrementar la cantidad de trasplantes que pueden realizarse en el país.

El procedimiento consiste en restablecer de manera controlada la circulación sanguínea para oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal, evitando su deterioro tras el fallecimiento. De esta manera, se busca optimizar la calidad de los órganos destinados al trasplante y mejorar las perspectivas de recuperación de los pacientes que los reciben.

El nuevo protocolo unifica criterios para todo el territorio nacional y establece las condiciones técnicas, los requisitos de capacitación, las responsabilidades de los equipos médicos y los estándares de seguridad y trazabilidad que deberán cumplir las instituciones habilitadas. Su elaboración contó con el aporte de especialistas de distintas provincias y fue avalada por la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA).

La medida representa un nuevo avance para el sistema argentino de donación y trasplantes, especialmente en los casos de donación en asistolia controlada. Hasta ahora, esta modalidad se utilizaba principalmente para la procuración de riñones, pero con la incorporación de esta técnica se espera ampliar de forma progresiva la disponibilidad de órganos torácicos y abdominales, ofreciendo más oportunidades a quienes permanecen en lista de espera.