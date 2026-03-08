Apoyo con condiciones: Cornejo respaldó las políticas económicas de Milei, pero le reclamó cambios en la coparticipación

Que la Fiesta Nacional de la Vendimia -y su correspondiente calendario- suele ser escenario de tejes y manejes políticos, no es una novedad. La presencia de autoridades de todos los estamentos del Estado, desde el ámbito nacional hasta el municipal, dan fe de ello. Y este 2026 no fue ajeno a esta tendencia.

Este sábado, en el marco del tradicional agasajo de Bodegas de Argentina, el gobernador Alfredo Cornejo le hizo un guiño al Ejecutivo nacional al respaldar el rumbo económico adoptado por Javier Milei, aunque también aprovechó la oportunidad para reclamar cambios en el esquema de coparticipación, un tema que siempre genera tensión entre Nación y las provincias.

Ante la presencia de importantes figuras nacionales como el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, del ministro de Economía Luis Caputo o de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Gobernador mendocino brindó un discurso en el que sostuvo que el sector vitivinícola atraviesa un momento complejo, marcado por la caída del consumo interno y dificultades de financiamiento, y remarcó la necesidad de “una reforma fiscal y tributaria integral que elimine impuestos distorsivos, que simplifique el sistema y reduzca la carga impositiva para facilitar que las empresas hagan bien las cosas“.

Foto: “X” de Alfredo Cornejo.

Hasta ahí, su alocución iba de la mano con los proyectos impulsados por Javier Milei. Sin embargo, aprovechó la ocasión para poner sobre la mesa un reclamo de larga data: el cambio en el régimen de coparticipación. En ese sentido, el mandatario provincial afirmó que “atar la reforma impositiva a la de la ley de Coparticipación contribuirá a una economía más eficiente“.

Con el reclamo dando vueltas en el ambiente, Cornejo hizo gala de su cintura política y expuso de manera contundente una vez más su apoyo al rumbo económico del gobierno de Milei, del que afirmó que cuenta con el respaldo de la sociedad. Además, sentenció que “peor sería cambiar el rumbo o volver para atrás, porque la economía está crujiendo en este cambio de modelo y retroceder sería nefasto para las industrias que funcionan bien“. Pocas personas pueden caminar por la delgada línea de las negociaciones como lo hace el gobernador de Mendoza, quien permanentemente parece revalidar lo que a estas alturas ya es un máster en materia de lo que popularmente se conoce como “rosca política”.

Ya adentrándose en lo que es la actualidad de la vitivinicultura, Cornejo reconoció que si bien el sector atraviesa un momento delicado, aseguró que el problema “no es de calidad ni de competitividad. Los vinos argentinos están entre los mejores del mundo y entran en mercados muy exigentes“. Horas más tarde, reafirmaría esa postura en un posteo en la red social “X”, donde ratificó que lo que necesita la industria es “un contexto macroeconómico que acompañe al que produce y exporta“.

Participamos del tradicional Agasajo de Vendimia de Bodegas de Argentina, una institución que desde hace 25 años acompaña y representa a más de 250 empresas del sector y concentra cerca del 90% de las exportaciones de vinos fraccionados del país. Un sector que hace tiempo tomó la… pic.twitter.com/waHAQa2Cqm — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 7, 2026

En la búsqueda de ese contexto económico, el Gobernador apuesta a las políticas del Ejecutivo nacional. Un claro gesto fue su alianza en las elecciones pasadas, y la complicidad a la hora de apoyar las iniciativas de Milei en el Congreso. Pero no hay apoyo que sea gratis: a cambio, mantiene vigente el reclamo por reformas en la coparticipación, como volvió a exponer este sábado.

Cabe recordar que Cornejo se ausentará del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 porque viajará con Javier Milei a Estados Unidos para participar de la denominada Argentina Week, un encuentro promovido por el Ejecutivo nacional con el objetivo de atraer inversiones internacionales. En un viaje que puede servir para estrechar ese vínculo por conveniencia entre ambos, el mendocino nuevamente tendrá la oportunidad de negociaar por esa reforma en coparticipación que tanto ha reclamado en el último tiempo.