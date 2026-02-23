Search
JUBILADOS Y PENSIONADOS

Aportes faltantes: cómo funciona el plan vigente de ANSES para regularizar deuda

ANSES mantiene vigente un esquema que permite regularizar deuda previsional antes de llegar a la edad de retiro y evitar demoras.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activo un plan que permite a trabajadores en actividad regularizar aportes faltantes y así completar los 30 años requeridos para jubilarse.

La herramienta está dirigida a personas que se encuentran a menos de diez años de alcanzar la edad jubilatoria: mujeres desde los 50 años y varones desde los 55. A través de este mecanismo, pueden cancelar períodos sin aportes y evitar que el trámite quede trabado al momento de solicitar la jubilación.

El plan se enmarca en la Ley 27.705 y permite comprar aportes correspondientes a períodos desde los 18 años de edad hasta marzo de 2012 inclusive. De esta manera, quienes tengan lagunas previsionales pueden sumar años de servicio para cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Antes de iniciar el proceso, se recomienda ingresar a “Mi ANSES” y revisar la Historia Laboral para verificar cuántos años figuran registrados y cuántos faltan. Esa información es clave para definir qué períodos conviene regularizar.

El trámite se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial, donde se genera un Volante Electrónico de Pago (VEP) por los períodos seleccionados. Una vez abonado, los aportes se acreditan en el sistema previsional.

