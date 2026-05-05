Apicultura: los cambios en la ley que impactan en la producción del Valle de Uco

En la sesión de este martes, el Senado de Mendoza aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el diputado José Manuel Vilches (UCR), que establece la actualización integral de la Ley Provincial N° 6.817. Con esta sanción definitiva, la provincia cuenta ahora con un marco legal moderno que regula la promoción, apoyo y desarrollo de la apicultura, adaptándose a las exigencias productivas, sanitarias y tecnológicas del escenario actual.

Durante el debate en el recinto, se destacó que la apicultura mendocina ha experimentado un crecimiento sostenido que no estaba reflejado en la normativa sancionada hace más de dos décadas. Al respecto, en comisiones, el autor de la iniciativa subrayó que esta reforma es estratégica para las economías regionales de San Rafael, General Alvear, el Valle de Uco y Lavalle, donde la producción de miel no solo es un sustento económico para cientos de familias, sino también un pilar fundamental para la polinización agrícola.

Uno de los pilares de la norma aprobada es la creación del Mapa Apícola Provincial. Este sistema informático de georreferenciación permitirá identificar la ubicación exacta de los apiarios en tiempo real, facilitando el ordenamiento territorial y evitando la superpoblación de colmenas en zonas específicas. Además, la ley promueve la digitalización de los trámites administrativos, permitiendo que los apicultores realicen gestiones de manera virtual, lo que reduce la burocracia y agiliza el sistema productivo.

La normativa ratifica a la Dirección Provincial de Ganadería como la Autoridad de Aplicación. A partir de ahora, será obligatorio para los productores estar inscriptos en el Registro Apícola de Mendoza para operar en las salas de extracción y transitar por las barreras sanitarias del ISCAMEN.

Se prevé la incorporación de contenidos sobre apicultura en escuelas secundarias técnicas agroindustriales y la capacitación de jóvenes para asegurar el relevo generacional en la actividad. Asimismo, la Dirección de Ganadería queda facultada para gestionar líneas de crédito y apoyos materiales destinados a potenciar la industrialización de los productos de la colmena, consolidando la “Marca Mendoza” en el rubro apícola.