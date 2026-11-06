Mendoza redujo un 20% la mortalidad infantil y se ubicó entre las cinco mejores provincias

El Ministerio de Salud de la Nación informó que la tasa de mortalidad infantil en Argentina descendió a 8 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos durante 2025, frente al 8,5 registrado en 2024. La reducción se observó tanto en las muertes ocurridas durante los primeros 28 días de vida como en aquellas producidas entre el primer mes y el año de edad. Además, 15 jurisdicciones mejoraron sus indicadores respecto del período anterior.

En ese escenario, Mendoza registró una de las cifras más bajas del país, con una tasa de 6,3 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa una disminución cercana al 20% en comparación con el año anterior, cuando el indicador se ubicaba en 7,5. De esta manera, la provincia consiguió posicionarse entre las cinco jurisdicciones con menor mortalidad infantil de Argentina.

De acuerdo con los datos provinciales, durante el período analizado se contabilizaron 17.370 nacimientos y 110 fallecimientos de menores de un año. Los resultados mantienen a Mendoza por debajo del promedio nacional y representan un avance en los indicadores de salud vinculados con la atención materno-infantil.

Por otra parte, la provincia busca alcanzar una tasa de 5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos para 2027, en el marco de su Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil. A nivel nacional, las Estadísticas Vitales también reflejaron una continuidad en la caída de la natalidad: durante 2025 se registraron 401.245 nacimientos, un 3% menos que en 2024.