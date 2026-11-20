El Indicador de Confianza Empresarial de la industria manufacturera se ubicó en -20% durante octubre, según la última Encuesta de Tendencia de Negocios publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El resultado refleja la evaluación negativa que predomina entre los empresarios industriales y un escenario en el que la falta de demanda interna condiciona tanto la producción como las perspectivas de empleo para los próximos meses.

De acuerdo con el relevamiento, apenas el 5,4% de los industriales consultados calificó como buena la situación de sus empresas, mientras que el 27,4% la consideró mala. El 67,2% restante la definió como normal.

La debilidad de las ventas en el mercado interno fue señalada por el 52,7% de las firmas como el principal obstáculo para aumentar la producción. Detrás quedaron la competencia de productos importados (11,3%), la incertidumbre económica (6,9%) y las dificultades de financiamiento (4,2%).

El freno de la demanda también se refleja en los pedidos que reciben las fábricas. Durante octubre, el 49,9% de los establecimientos informó que tenía solicitudes por debajo de lo habitual para esa época del año, mientras que apenas el 4,2% registró niveles superiores a la media.

El panorama tampoco fue favorable para las empresas exportadoras: el 35,5% reportó embarques inferiores a los habituales.

La industria anticipa recortes de producción y empleo

Las perspectivas para el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027 mantienen el tono de cautela. El 24,1% de los industriales prevé reducir su ritmo de producción, frente al 12,8% que espera incrementarlo. La mayoría, un 63,1%, no proyecta cambios.

Las expectativas sobre los pedidos del mercado interno también muestran un saldo desfavorable: el 28,3% de las empresas anticipa una caída, más del doble del 12,5% que espera un aumento.

La prudencia se extiende a las decisiones sobre el personal. De cara al próximo trimestre, el 18,8% de las firmas prevé reducir las horas de trabajo de sus empleados de planta y apenas el 5,7% contempla aumentarlas.

En cuanto a las plantillas, el 16,4% de los directivos proyecta reducir la cantidad de trabajadores, frente a un 5,6% que evalúa incorporar personal.

Qué pasa con los Supermercados y mayoristas

El panorama del comercio presenta algunos matices respecto del industrial. Aunque la evaluación de las ventas de octubre dejó un saldo negativo, las expectativas para los próximos meses permitieron que el Indicador de Confianza Comercial se ubicara levemente en terreno positivo, con un 0,4%.

En la evaluación de la situación actual, el 33,3% de los supermercados y autoservicios mayoristas calificó como mala la evolución de sus ventas, mientras que apenas el 4,8% la consideró buena.

Sin embargo, para el período noviembre-enero, las proyecciones son más favorables. El 31% de las cadenas y mayoristas espera que su actividad mejore, el 63,1% prevé que se mantenga estable y solo el 6% anticipa un deterioro.

Al igual que en la industria, la demanda aparece como el principal límite para crecer. El 61,9% de los comerciantes señaló la debilidad de las ventas como el mayor obstáculo para impulsar su actividad. En segundo lugar quedaron los costos laborales, mencionados por el 21,4%, y luego el costo del financiamiento, con el 8,3%.

Por último, más del 66% de las empresas comerciales prevé que los precios promedio de los productos en góndola continuarán aumentando durante el trimestre próximo.