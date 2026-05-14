Apertura 2026: cuándo se juegan las semifinales

Este miércoles se jugaron los últimos dos partidos de cuartos de final del torneo Apertura 2026, en los cuales River y Rosario Central salieron victoriosos y sacaron su boleto a semifinales.

Rosario Central eliminó a Racing en un partido cargado de polémica

En el primer turno, el Canalla recibía a Racing. En un encuentro cargado de polémicas por la labor del árbitro Darío Herrera, que expulsó a dos jugadores de la Academia de Avellaneda, el conjunto rosarino terminó imponíendose 2 a 1.

Racing se había adelantado casi sobre el cierre del primer tiempo por intermedio de Zaracho. Sin embargo, Rosario Central reaccionaría en el complemento: primero amagó con Alejo Véliz, a quien le anularon un tanto. Luego llegaría la igualdad por intermedio de Gastón Ávila.

A partir de ese momento, llegó el show de Herrera y el partido se desvirtuó. A los 75′ el VAR lo llamó y expulsó a Adrián Maravilla Martínez por un codazo que no existió. Racing que se quedaba con 10.

¿QUÉ TE PARECE? HERRERA EXPULSÓ A MARAVILLA MARTÍNEZ TRAS VER ESTA ACCIÓN EN EL VAR.



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Tras la igualdad en los 90′, el encuentro se iría a tiempo extra, donde la Academia nuevamente sufriría una discutida expulsión: esta vez Marco Di Césare se iría antes a los vestuarios por doble amonestación. Con 9 jugadores, el partido se presentaba utópico para los dirigidos por Gustavo Costas.

A falta de 5′ para el final, Enzo Copetti -justamente un ex Racing- le daba a Central el pase a semifinales.

River hizo los deberes y eliminó a Gimnasia La Plata

El partido en el Monumental fue menos caótico que el del Gigante de Arroyito. Haciendo gala de su localía, el equipo de Coudet -que sufrió por algunos momentos, sobre todo del primer tiempo- se impuso con claridad al Lobo Platense.

El Millonario comenzaría a ver la luz a los 27′ cuando Sebastián Driussi convertía un verdadero golazo casi desde la puerta del área. A partir de ese momento, el local creció.

PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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Ya en el segundo tiempo, los de Coudet mostraron aplomo y a los 65′ cayó el segundo gol. Martínez Quarta recuperó una pelota en campo propio y se mandó al ataque. Con una defensa Tripera totalmente desarmada, el central pudo conducir, descargar e ir a buscar al área un centro que le cayó a la cabeza para que anote el 2 a 0.

LA EMPEZÓ, LA TERMINÓ Y SE BESÓ EL ESCUDO: centro de Freitas y gol de Lucas Martínez Quarta para el 2-0 de River ante Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura.



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El tiempo pasó y River selló su pase a semifinales.

Las semifinales definidas: cuándo y dónde se juegan

Con los resultados de este miércoles, quedaron definidos los cuatro equipos que todavía siguen en carrera en el Apertura 2026.

Belgrano, que se había impuesto a Unión de Santa Fe, enfrentará a Argentinos Juniors, que había hecho lo propio al dejar en el camino a Huracán de Parque Patricios. El juego será el próximo domingo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a River y Rosario Central, que se verán las caras el sábado en el estadio Monumental, con horario a confirmar.

Cabe resaltar que originalmente estaba previsto que la semifinal correspondiente a las llaves en las que resultaron vencedores millonarios y canallas se disputase el domingo. Sin embargo, tanto Central como River juegan copas internacionales entre semana, por lo que la organización del torneo se vio obligada a intercambiar los encuentros.