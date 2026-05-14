Search
Instagram Facebook Twitter
trofeo-liga-clausura
PRIMERA DIVISIÓN

Apertura 2026: cuándo se juegan las semifinales

Con las victorias de Rosario Central y River sobre Racing y Gimnasia La PLata, respectivamente, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del torneo Apertura 2026, que entró en zona decisiva.

Este miércoles se jugaron los últimos dos partidos de cuartos de final del torneo Apertura 2026, en los cuales River y Rosario Central salieron victoriosos y sacaron su boleto a semifinales.

Rosario Central eliminó a Racing en un partido cargado de polémica

En el primer turno, el Canalla recibía a Racing. En un encuentro cargado de polémicas por la labor del árbitro Darío Herrera, que expulsó a dos jugadores de la Academia de Avellaneda, el conjunto rosarino terminó imponíendose 2 a 1.

Racing se había adelantado casi sobre el cierre del primer tiempo por intermedio de Zaracho. Sin embargo, Rosario Central reaccionaría en el complemento: primero amagó con Alejo Véliz, a quien le anularon un tanto. Luego llegaría la igualdad por intermedio de Gastón Ávila.

A partir de ese momento, llegó el show de Herrera y el partido se desvirtuó. A los 75′ el VAR lo llamó y expulsó a Adrián Maravilla Martínez por un codazo que no existió. Racing que se quedaba con 10.

Tras la igualdad en los 90′, el encuentro se iría a tiempo extra, donde la Academia nuevamente sufriría una discutida expulsión: esta vez Marco Di Césare se iría antes a los vestuarios por doble amonestación. Con 9 jugadores, el partido se presentaba utópico para los dirigidos por Gustavo Costas.

A falta de 5′ para el final, Enzo Copetti -justamente un ex Racing- le daba a Central el pase a semifinales.

River hizo los deberes y eliminó a Gimnasia La Plata

El partido en el Monumental fue menos caótico que el del Gigante de Arroyito. Haciendo gala de su localía, el equipo de Coudet -que sufrió por algunos momentos, sobre todo del primer tiempo- se impuso con claridad al Lobo Platense.

El Millonario comenzaría a ver la luz a los 27′ cuando Sebastián Driussi convertía un verdadero golazo casi desde la puerta del área. A partir de ese momento, el local creció.

Ya en el segundo tiempo, los de Coudet mostraron aplomo y a los 65′ cayó el segundo gol. Martínez Quarta recuperó una pelota en campo propio y se mandó al ataque. Con una defensa Tripera totalmente desarmada, el central pudo conducir, descargar e ir a buscar al área un centro que le cayó a la cabeza para que anote el 2 a 0.

El tiempo pasó y River selló su pase a semifinales.

Las semifinales definidas: cuándo y dónde se juegan

Con los resultados de este miércoles, quedaron definidos los cuatro equipos que todavía siguen en carrera en el Apertura 2026.

Belgrano, que se había impuesto a Unión de Santa Fe, enfrentará a Argentinos Juniors, que había hecho lo propio al dejar en el camino a Huracán de Parque Patricios. El juego será el próximo domingo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a River y Rosario Central, que se verán las caras el sábado en el estadio Monumental, con horario a confirmar.

Cabe resaltar que originalmente estaba previsto que la semifinal correspondiente a las llaves en las que resultaron vencedores millonarios y canallas se disputase el domingo. Sin embargo, tanto Central como River juegan copas internacionales entre semana, por lo que la organización del torneo se vio obligada a intercambiar los encuentros.

ETIQUETAS:

River PlateFútbolRosario CentralsemifinalesRacingGimnasia La PlataApertura 2026

+ Noticias

PRIMERA DIVISIÓN

Apertura 2026: cuándo se juegan las semifinales

Por: Redacción NDI

NO TIENE PAZ

Los escándalos persiguen a Adorni: imputaron a su hermano por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Por: Redacción NDI

CÁMARA DE DIPUTADOS

El Gobierno avanza con la nueva “zona fría”: cuántos hogares dejarían de percibir el subsidio y qué pasaría en Mendoza

Por: Redacción NDI

controles obligatorios

Mendoza endureció los requisitos para jardines maternales privados

Por: Redacción NDI

"lo esencial"

Caída histórica en mayoristas de Mendoza: por qué cada vez se compra menos

Por: Redacción NDI

SISTEMA "BUFFER"

YPF aumenta los combustibles y extiende el congelamiento de precios por 45 días

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter