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sodia lana
¿Qué pasó con ella?

Apareció la joven intensamente buscada en la Arístides

La joven de 23 años había sido vista por última vez el sábado en la Ciudad de Mendoza.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que Sofía Lana, la joven de 23 años intensamente buscada, fue encontrada en buen estado de salud, llevando tranquilidad a su familia y a la comunidad que seguía el caso.

La joven, oriunda de Santa Rosa, había sido vista por última vez el sábado 4 de abril en calle Arístides Villanueva (una de las zonas más concurridas de la Ciudad de Mendoza), lo que había generado preocupación y activó un operativo de búsqueda.

Tras su desaparición, se había emitido un pedido de paradero que permitió intensificar las tareas para dar con su ubicación (incluyendo la difusión del caso en redes sociales y medios locales).

Finalmente, las autoridades informaron que no fue víctima de ningún delito durante el tiempo en que estuvo ausente, descartando así cualquier hipótesis vinculada a hechos delictivos.

El caso quedó esclarecido en pocas horas (según precisaron fuentes oficiales), aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de su ausencia.

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