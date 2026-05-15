¿Aparecerá algún empresario amigo? El Gobierno larga la licitación para Los Nihuiles

La provincia de Mendoza quedó a un paso de lanzar la licitación del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, uno de los sistemas de generación eléctrica más relevantes del país. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confirmó que la empresa Hidroelectricidad Mendocina ya presentó los pliegos técnicos y legales necesarios para avanzar con el proceso.

Según explicó la funcionaria, la convocatoria se formalizará en los próximos días mediante un decreto provincial, una vez que intervengan Asesoría y Fiscalía de Estado. La licitación será administrada por Hidroelectricidad Mendocina, creada a partir de la autorización otorgada por la Legislatura provincial a Energía Mendoza Sociedad Anónima (Emesa) para llevar adelante la nueva concesión del sistema.

El proceso se impulsa tras el vencimiento de la concesión original, que fue prorrogada de manera transitoria para garantizar una transición ordenada hasta la adjudicación definitiva.

El complejo Los Nihuiles está emplazado sobre el río Atuel, en San Rafael, y posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios, equivalente al 0,7% de la capacidad total de generación eléctrica de Argentina. El sistema incluye tres represas, cuatro centrales hidroeléctricas y un dique compensador distribuidos a lo largo de 40 kilómetros del Cañón del Atuel.

La infraestructura está compuesta por Nihuil I, inaugurado en 1947 y con una potencia de 75 MW; Nihuil II, construido en 1969 y con 131,2 MW; Nihuil III, con 52 MW; y Nihuil IV, incorporado en 1997 con una capacidad de 30 MW.

Además, la nueva licitación contempla integrar plenamente Nihuil IV al esquema general del complejo, con el objetivo de unificar la operación de todas las centrales bajo un mismo modelo de gestión.