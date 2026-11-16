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Ruta Nacional 143

Aparatoso accidente en San Carlos: dos mujeres terminaron en el hospital tras volcar en la ruta

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 143, a la altura del kilómetro 598, en la localidad de Pareditas. Las ocupantes sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Scaravelli.

Dos mujeres resultaron heridas el domingo por la noche tras protagonizar un accidente vial a la altura del kilómetro 598 de la Ruta Nacional 143, en el distrito de Pareditas, San Carlos. Debido a las lesiones sufridas, ambas fueron trasladadas al Hospital Scaravelli.

Según el reporte policial, el accidente se registró alrededor de las 20:25, cuando un Volkswagen Gol Trend que circulaba de sur a norte, por motivos que se investigan, terminó volcando luego de que la conductora (42) perdiera el dominio del vehículo.

Las dos mujeres que viajaban en el rodado, de 42 y 53 años, fueron asistidas en el lugar. El personal médico diagnosticó politraumatismos y dispuso su traslado al Hospital Scaravelli.

Cabe resaltar que por disposición de la Ayudante Fiscal, también se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

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