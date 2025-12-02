Anuncio: cómo serán las obras para modenirzar el aeropuerto de Mendoza

El Gobierno nacional puso en marcha un ambicioso plan para modernizar el Sistema Nacional de Aeropuertos, anunciando una serie de obras de infraestructura que beneficiarán a once provincias, incluyendo intervenciones clave en Mendoza y San Rafael.

Según lo comunicado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este programa integral contempla mejoras en terminales de pasajeros, optimización de pistas, actualización de sistemas de balizamiento y expansión de áreas de preembarque. El objetivo central es robustecer la capacidad operativa del país para absorber el incremento del tráfico aéreo.

Detalles

En el caso específico de Mendoza, el proyecto más destacado es la ampliación de la terminal del aeropuerto internacional El Plumerillo. Esta obra busca alinear la infraestructura existente con la creciente demanda generada tanto por el aumento de vuelos domésticos como por la recuperación y apertura de rutas internacionales.

El sur provincial también figura en la agenda de inversiones, con una ampliación y readecuación integral proyectada para el edificio aeroportuario de San Rafael. Se espera que esta renovación tenga un impacto directo en la conectividad regional.

Estas inversiones se enmarcan dentro de la política de Cielos Abiertos y desregulación promovida por la administración de Javier Milei. El Ejecutivo argumenta que la liberación del mercado aerocomercial ha incentivado la llegada de nuevos operadores y un consecuente aumento en la frecuencia de vuelos, lo cual demanda una red de aeropuertos más segura, moderna y con mayor capacidad de servicio.

Los trabajos anunciados se suman a otros proyectos ya concluidos en lo que va del año en hubs importantes como Ezeiza y Aeroparque, así como en terminales de San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo y Río Cuarto, con una inversión acumulada que supera los 156 millones de dólares.

Para la provincia de Mendoza, la mejora en la infraestructura aeroportuaria cobra especial relevancia, dada su posición estratégica en el sector turístico y la necesidad de mantener la competitividad frente a otros destinos, según consigna diario El Sol.

Tanto la expansión de El Plumerillo como la revitalización de San Rafael forman parte de un esquema de carácter federal, diseñado para estandarizar la calidad operativa en todo el país y eliminar los puntos de congestión que, a criterio del Gobierno, frenan la expansión del sector aerocomercial.